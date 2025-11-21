Recomendados para el fin de semana largo

Llegó el fin de semana XL a Mendoza, y la Subsecretaría de Cultura tiene una extensa programación que incluye: música, teatro y arte. Mendoza será epicentro del jazz y la música clásica con una nueva edición del festival internacional Sax Fest.

Grilla completa de actividades:

Viernes 21 de noviembre

19.30H. Música. Nuestros caminos compartidos.

Aziza Jazz propone un viaje a través de la danza, donde el movimiento se convierte en reflejo de nuestras historias, emociones y encuentros.

En este cierre de ciclo, bailarinas y bailarines de diferentes grupos comparten el escenario para celebrar un año de aprendizaje, crecimiento y pasión por la danza. El espectáculo invita a disfrutar coreografías que recorren distintos estilos y momentos.

Entrada general $6.000 por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

20H. Música. Festival Internacional Mendoza Sax Fest 2025

Mendoza Sax Fest vuelve a tener a los mejores músicos del mundo.

Cuarta Preventa: $190.000 (entrada válida para los 4 días)

Pack 3 Amigos: $480.000 (entrada válida para los 4 días)

Pack 6 Amigos: $780.000 (entrada válida para los 4 días)

Por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Espacio Julio Le Parc – Mendoza Sax Fest (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21H. Música. Festival Internacional Mendoza Sax Fest 2025

Noche clásica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Este evento reúne a los mejores músicos saxofonistas internacionales, los que interpretarán conciertos contemporáneos y del repertorio universal del saxofón. Jonathan Helton (EEUU), Jeremy Koch (EEUU), Mauricio Agüero (Argentina), Bera Romairone (Suizo/Argentina) y Arno Bornkamp (Holanda) tocarán obras de los compositores Claude Debussy, Luciano Berio, Manuel Bonino, Jacob ter Veldhuis, David DeBoor Canfield. Los mejores músicos del mundo en un solo concierto.

Platea Baja – Filas 01 a 03: $50.000

Platea Baja – Filas 04 a 15: $40.000

Palcos Bajos: $40.000

Platea Alta: $30.000

Palcos Altos: $30.000

Tertulia: $20.000

Por EntradaWeb.com

Teatro Independencia | Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza

21.30H. Teatro. Vancana

Es de noche. Un hombre continúa con su organizada rutina diaria, pero, increíblemente, aparece un adolescente en su living y comienza a hacer preguntas. Quizá el pasado volvió para hacerlo sentir orgulloso del presente o quizá volvió… para confrontarlo. Dir. Carlos Pedrosa

Entrada General: $10.000 por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Sábado 22 de noviembre

10H. Convención nacional de modelismo estático. A cargo del grupo de modelistas Valkyria Mendoza.

Se desarrollarán exposiciones, concursos, desafíos, charlas temáticas, master class y stands de venta.

Los participantes tendrán la oportunidad de exhibir y disfrutar de más de 600 modelos que abarcan una amplia variedad de temáticas, que incluyen desde automóviles civiles, aviones, helicópteros, vehículos militares de todo tipo y naves de películas, bustos de figuras reconocidas, hasta dioramas representativos de conflictos bélicos.

Cronograma de actividades

10H. Apertura

10 a 15H. Recepción de modelos

14.30H. Charla Gustavo Marón – «Operaciones de la USAF en Argentina para la guerra fría».

16H. Master class de Pablo Beron – «Diferencias entre productos de After market y efectos para modelismo Vol. 1».

17.30H. Charla Gustavo Marón – «Argentina fue a la Luna y estamos a punto de volver».

19H. Master class de Luis Tolosa – «Pintura de figuras – Principios básicos».

20.30/21H. Cierre

Entrada gratuita.

Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura | Av. España y Gutiérrez de la Ciudad de Mendoza

20H. Música. Festival Internacional Sax Fest 2025

Mendoza Sax Fest vuelve a tener a los mejores músicos del mundo.

Cuarta Preventa: $190.000 (entrada válida para los 4 días)

Pack 3 Amigos: $480.000 (entrada válida para los 4 días)

Pack 6 Amigos: $780.000 (entrada válida para los 4 días)

Por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Espacio Julio Le Parc – Mendoza Sax Fest (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21H. Música. Amauta

El grupo Amauta comienza su actividad musical en el año 1975 con un estilo netamente andino. A través de los años por cambios en su formación se fueron incorporando nuevos estilos musicales y nuevos sonidos, lo cual lo lleva a ser un grupo de fusión musical, donde se reconocen estilos como el rock, jazz, música oriental, celta y otros, sin perder sus raíces andinas. El grupo Amauta ha grabado 4 discos y ha compuesto 3 obras conceptuales

Amauta integrado por Eduardo Salvatierra, Daniel Isuani, Camilo Jiménez y Roberto Tristán.

Músicos invitados: Quique Öesch y Marcelo Sánchez.

Entrada Gratuita – Máximo 6 entradas por persona en EntradaWeb.com

Teatro Independencia | Chile 1184, Ciudad de Mendoza

21.30H. Teatro. Comité de bienvenida

Una mujer ingresa en la guardia de un hospital y comienza una verdadera odisea con pacientes totalmente fuera de control, una enfermera algo prepotente y una duda que se va haciendo cada vez más grande. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá?

Elenco comunitario Sagrada Familia. Dir. Carlos Pedroza

Entrada General: $10.000 por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Domingo 23 de noviembre

10H. Convención nacional de modelismo estático. A cargo del grupo de modelistas Valkyria Mendoza.

Se desarrollarán exposiciones, concursos, desafíos, charlas temáticas, master class y stands de venta.

Los participantes tendrán la oportunidad de exhibir y disfrutar de más de 600 modelos que abarcan una amplia variedad de temáticas, que incluyen desde automóviles civiles, aviones, helicópteros, vehículos militares de todo tipo y naves de películas, bustos de figuras reconocidas, hasta dioramas representativos de conflictos bélicos.

Cronograma de actividades

10H. Apertura

10.30H. Convención Nacional.

12H. Master class de Pablo Beron – «Diferencias entre productos de After market y efectos para modelismo Vol. 2».

15H. Charla de Jorge Núñez Padín – «Historia y trayectoria del A-4 C en Argentina».

16H. Charla de Grupo de veteranos de Malvinas – «Vivencias del Escuadrón Aeromóvil A-4 C en el conflicto de Malvinas».

18H. Entrega de premios y cierre.

20H. Música. Festival Internacional Sax Fest 2025

Mendoza Sax Fest vuelve a tener a los mejores músicos del mundo.

Cuarta Preventa: $190.000 (entrada válida para los 4 días)

Pack 3 Amigos: $480.000 (entrada válida para los 4 días)

Pack 6 Amigos: $780.000 (entrada válida para los 4 días)

Por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Espacio Julio Le Parc – Mendoza Sax Fest (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Lunes 24 de noviembre

20H. Música. Festival Internacional Sax Fest 2025

Mendoza Sax Fest vuelve a tener a los mejores músicos del mundo.

Cuarta Preventa: $190.000 (entrada válida para los 4 días)

Pack 3 Amigos: $480.000 (entrada válida para los 4 días)

Pack 6 Amigos: $780.000 (entrada válida para los 4 días)

Por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Espacio Julio Le Parc – Mendoza Sax Fest (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)