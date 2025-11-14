Recomendados de Cultura para el fin de semana

Este fin de semana, la Subsecretaría de Cultura invita a participar en una variada agenda de actividades para todos los gustos. Música en vivo, arte y literatura serán los protagonistas en distintos espacios culturales con propuestas imperdibles.

Viernes 14 de noviembre

-19H. Maridaje de libros y vinos: literatura y cultura en las bodegas mendocinas.

La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, en conjunto con Editorial Planeta, desarrolla esta propuesta que busca vincular la producción editorial con la identidad cultural de Mendoza, generando experiencias únicas donde la palabra escrita se combina con el mundo del vino.

El invitado será José Abadi, reconocido autor y psicoanalista, quien compartirá reflexiones, experiencias y fragmentos de su obra en un encuentro lleno de historias, aromas y sentidos.

Entrada gratuita.

Bodegas Caro (Presidente Alvear 151, Godoy Cruz)

-20H. Literatura. Presentación del libro “El buscador” de José Luis Amestoy.

Entrada gratuita.

Biblioteca Pública General San Martín (Remedios Escalada 1843, Ciudad de Mendoza)

-21H. Música. Sofía Viola presenta su 6to álbum “Alma Gitana”.

La compositora y cantante Sofía Viola llega a Mendoza con un concierto acústico en el que se adentra en canciones con aires de oriente y sonidos de la nueva era. Un repertorio íntimo que abarca desde sus primeras composiciones hasta las más recientes y algunos clásicos populares acompañada de su guitarra y ronroco.

Preventa: $12.000 / Entrada General: $15.000 por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Vilma Rúpolo (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

-21H. Música. Cantapueblo 36° edición. Concierto por la paz.

Participan:

Coral Pareditas – Dir. Alejandro Scarpetta

Un SonCoral – Dir. Juan Loza / Provincia de Buenos Aires

Coro de Regatas – Dir. Liliana Sánchez

Coro Voces del Origen – Dir. Rodrigo Faguaga / Uruguay

Coro de la Ciudad de Mendoza – Dir. Eleonora Fernández

Entradas disponibles en EntradaWeb y boletería del teatro

Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

-21H. Música. Cantapueblo 36° edición. Concierto por la democracia.

Participan:

Coro Santa Cecilia – Dir. Hugo Mazzuco / Bahía Blanca, Buenos Aires

Coro Confluencia – Dir. Alejandra Fraschderi / Neuquén

Coro de Niños de la Escuela Julián Aguirre – Dir. Simón Abecasis / Mendoza

Un Soncoral – Dir. Juan Loza / Olavarría, Buenos Aires

Coro de la Escuela de Comercio de Maipú – Dir. Gonzalo Villalba / Mendoza

Entrada general: $5.000 por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Sábado 15 de noviembre

-21H. Música. Orquesta Filarmónica de Mendoza. Concierto abono #14. Especial Música Contemporánea

Programa

Dante G. Grela H. – “Concierto de los Atardeceres” para piano, percusión y orquesta de cuerdas. Estreno Mundial

Cecilia Arditto-Delsoglio: “Tissue”, para orquesta sinfónica

Anton Webern “Passacaglia” para orquesta, op.1

Director Titular: M° Pablo Herrero Pondal

Solista Invitado: Alejandro Labastía, piano

Entrada General: $4.000 por EntradaWeb.com

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

Domingo 16 de noviembre

-18H. Arte. Ciclo de muestras escuelas artísticas.

Los alumnos y alumnas del taller de Canto Popular Solista de la EAV 5-014 presentarán sus eventos grupales, pequeños bloques de conciertos organizados grupalmente y con invitados e invitadas. Acompañan la noche el Taller Guitarra Cuyana y el Taller de contrabajo que interpretarán su repertorio anual y los trabajos integrados con el Taller de Canto Popular Solista.

Entrada General: $3.000 por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Vilma Rúpolo (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

-19.30H. Down the rabbit hole – Kiki Ball

Organiza House off michi

Entradas Segunda Preventa (hasta el 15/11 inclusive): $6.000 / Entrada General: $10.000 por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Chalo Tulián (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

-20H. Música. Expectativa & realidad. Pre estreno de la obra de La manyina Murga Club.

Primera Preventa: $8.000 / Segunda Preventa: $10.000 / Entrada General: $12.000 por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).