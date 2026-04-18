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no le cayó bien

Recolección de firmas y cambios: la dura respuesta de OSEP al gremio docente

El gremio docente había empezado a recolectar cambios para impulsar un proyecto con cambios en la OSEP. La obra social salió con los tapones de punta.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) había impulsado una recolección de 100.000 firmas para impulsar un proyecto que modificara algunos aspectos estructurales, pero principalmente para ampliar la participación de los afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).

El titular del gremio, Gustavo Correa, manifestó tiempo atrás en declaraciones a distintos medios, que la intención era recolectar firmas, “porque lo que venimos padeciendo con la obra social tiene que ver con problemas estructurales”.

“La atención de nuestra obra social es mala en términos generales, pero particularmente en los departamentos las situaciones son distintas. Lo que planteamos es que tiene que haber ámbitos de resolución más cercanos a las regiones y no concentrados en la superestructura provincial”, dijo a Radio Post.

Desde OSEP emitieron un duro comunicado y acusaron al gremio de usar la salud de los mendocinos como una “herramienta de posicionamiento político”, además de advertir que hay consignas vacías y que no se conoce la letra chica del proyecto que pretenden impulsar.

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