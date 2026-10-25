“Recen por mí”: el documental argentino que reconstruye la vida del papa Francisco

La vida de Jorge Bergoglio, desde sus orígenes en Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano, llegará nuevamente a la pantalla grande con “Recen por mí: la historia de Francisco”. El documental argentino, dirigido por Facundo Bartucci, propone recuperar las experiencias y convicciones que marcaron el camino del papa Francisco, con una mirada centrada en su dimensión humana y su trabajo con las personas más vulnerables.

La película tiene previsto su estreno en los cines argentinos para el 19 de noviembre de 2026. Con una duración de 110 minutos, combina material de archivo, testimonios y registros vinculados con la vida del pontífice para reconstruir distintas etapas de su trayectoria.

Lejos de concentrarse únicamente en su papel como máxima autoridad de la Iglesia católica, la producción busca mostrar al hombre detrás de la figura pública. La pobreza, la exclusión y la desigualdad aparecen como ejes centrales de un recorrido que conecta sus primeros años en Argentina con la proyección internacional que alcanzó durante su pontificado.

Uno de los principales objetivos del documental es mostrar que la preocupación de Francisco por los sectores más vulnerables formó parte de su vida mucho antes de su elección como papa. A través de distintos materiales, la película reconstruye una trayectoria atravesada por la cercanía con los sectores populares y la defensa de quienes suelen quedar al margen de las decisiones políticas y sociales.

La propuesta también recupera algunas de las ideas que marcaron su mensaje público, como la solidaridad, la dignidad humana y la necesidad de escuchar a las personas que no encuentran espacios para expresar sus necesidades.