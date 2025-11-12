Search
Instagram Facebook Twitter
Rebeca Ropero Tupungato
juzgado de familia

Rebeca Ropero superó la Audiencia Pública y el Senado definirá si llega a ser jueza en Tupungato

El pliego será definido la próxima semana mediante la cámara de Senadores de la provincia, quienes votará de forma secreta

En los últimos días, la legalista Rebeca Ropero superó la Audiencia Pública dispuesta para conocer la opinión sobre su pliego como jueza de Familia en Tupungato. Instancia que se desarrolló en el auditorio del edificio Margarita Malharro de Torres y contó con la presencia de legisladores, profesionales y la propia postulante.

En dicha audiencia, la postulante recibió 544 votos a favor (adhesiones) y ninguna impugnación, un respaldo total que fue valorado por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, la cual se encargará de definir la aprobación o no del pliego.

Durante la misma audiencia, distintos referentes hablaron sobre su trayectoria, idoneidad, técnica, ética, compromiso y vocación. Subrayando entre ello su capacidad de escucha, resolución y trabajo cercano con los vecinos.

Y es que, Ropero lleva una larguísima carrera dentro de la Justicia Provincial, ingresó en el 2005 y desde aquel entonces se ha mantenido en distintos roles y funciones. Hasta que, en 2022, fue designada como conjueza de Las Heras y posteriormente de Tupungato.

Rol en el que logró resolver el 98% de sus causas y el 87% de sus audiencias según contó en su exposición durante la audiencia. Asegurando que ha atribuido a mejorar los procesos internos y el trabajo del personal dentro del departamento.

Ropero finalmente aseguró que hay que llevar la Justicia a la comunidad y lograr “el acceso y el estar cerca de las personas, pues no queda solamente en una declaración”. A lo que sumó: “Mi compromiso, si este Honorable Cuerpo decide designarme como Jueza de Familia, es seguir trabajando de manera mancomunada con todos los sectores para prestar un servicio de justicia más eficiente”.

La decisión final será tomada el próximo martes por la Cámara de Senadores mediante el voto secreto según lo establece la normativa vigente.

ETIQUETAS:

pliegojuzgado de familiacamara de senadoresRebeca RoperoTupungato

+ Noticias

juzgado de familia

Rebeca Ropero superó la Audiencia Pública y el Senado definirá si llega a ser jueza en Tupungato

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

El Silent Book Club Mendoza llega a la biblioteca del MMAMM y a la plaza Independencia

Por: Violeta Díaz Costa

historia

Tupungato abrió la convocatoria para Reina de la Vendimia 2026

Por: Redacción NDI

inseguridad

Un hombre fue detenido por robarse una garrafa a plena luz del día en Tupungato

Por: Redacción NDI

Sesión

Diputados vota las tres leyes económicas que necesita Cornejo para el 2026

Por: Redacción NDI

Obras

Avanza la construcción de la nueva escuela Integración en San Carlos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter