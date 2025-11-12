Rebeca Ropero superó la Audiencia Pública y el Senado definirá si llega a ser jueza en Tupungato

En los últimos días, la legalista Rebeca Ropero superó la Audiencia Pública dispuesta para conocer la opinión sobre su pliego como jueza de Familia en Tupungato. Instancia que se desarrolló en el auditorio del edificio Margarita Malharro de Torres y contó con la presencia de legisladores, profesionales y la propia postulante.

En dicha audiencia, la postulante recibió 544 votos a favor (adhesiones) y ninguna impugnación, un respaldo total que fue valorado por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, la cual se encargará de definir la aprobación o no del pliego.

Durante la misma audiencia, distintos referentes hablaron sobre su trayectoria, idoneidad, técnica, ética, compromiso y vocación. Subrayando entre ello su capacidad de escucha, resolución y trabajo cercano con los vecinos.

Y es que, Ropero lleva una larguísima carrera dentro de la Justicia Provincial, ingresó en el 2005 y desde aquel entonces se ha mantenido en distintos roles y funciones. Hasta que, en 2022, fue designada como conjueza de Las Heras y posteriormente de Tupungato.

Rol en el que logró resolver el 98% de sus causas y el 87% de sus audiencias según contó en su exposición durante la audiencia. Asegurando que ha atribuido a mejorar los procesos internos y el trabajo del personal dentro del departamento.

Ropero finalmente aseguró que hay que llevar la Justicia a la comunidad y lograr “el acceso y el estar cerca de las personas, pues no queda solamente en una declaración”. A lo que sumó: “Mi compromiso, si este Honorable Cuerpo decide designarme como Jueza de Familia, es seguir trabajando de manera mancomunada con todos los sectores para prestar un servicio de justicia más eficiente”.

La decisión final será tomada el próximo martes por la Cámara de Senadores mediante el voto secreto según lo establece la normativa vigente.