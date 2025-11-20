Search
Instagram Facebook Twitter
policia
seguridad

Realizaron maniobras preventivas en San Carlos y 15 personas quedaron detenidas

Las acciones se realizaron en diversos puntos del departamento y permitieron el control de 450 personas y más de 70 vehículos. Como resultado, se registraron varias aprehensiones y se labraron actas de infracción vial.

La Policía de Mendoza desplegó maniobras preventivas en el departamento de San Carlos, que permitieron la aprehensión de 15 personas. A través de diversas dependencias, incluyendo la Unidad Especial de Patrullaje y personal de las comisarías 18 y 41, se realizaron recorridos en diferentes barrios y zonas.

Durante los operativos, los efectivos patrullaron tanto a pie como en móviles, realizando controles de circulación mediante el uso de tecnología biométrica para verificar antecedentes y documentación.

En total, el personal controló a 450 personas y 74 vehículos, entre autos, motos y colectivos. Como resultado, 15 personas fueron aprehendidas, una de ellas con medidas judiciales pendientes. Además, se labraron ocho actas de infracción vial.

Estas acciones forman parte del plan de patrullajes preventivos que desarrolla la Policía de Mendoza en toda la provincia. La combinación de presencia territorial, recorridos estratégicos y coordinación entre dependencias busca incrementar la seguridad comunitaria, anticiparse a delitos y garantizar un control más efectivo en los barrios.

ETIQUETAS:

detenidossan carlosoperativos preventivos

+ Noticias

seguridad

Realizaron maniobras preventivas en San Carlos y 15 personas quedaron detenidas

Por: Redacción NDI

gran oportunidad

Tupungato será parte del Paseo de la Fuente en el Parque General San Martín

Por: Redacción NDI

inseguridad

Asaltaron una panadería de Tupungato en medio de la madrugada

Por: Redacción NDI

Declaraciones

Cornejo se refirió al “pésimo momento” del fútbol argentino en medio del descenso del Tomba

Por: Redacción NDI

Defensa Civil

Viento Zonda: se suspenden las clases del turno tarde en tres departamentos

Por: Redacción NDI

prevención

Un hombre fue detenido por transitar con un arma blanca y droga en Tupungato

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter