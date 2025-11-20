Realizaron maniobras preventivas en San Carlos y 15 personas quedaron detenidas

La Policía de Mendoza desplegó maniobras preventivas en el departamento de San Carlos, que permitieron la aprehensión de 15 personas. A través de diversas dependencias, incluyendo la Unidad Especial de Patrullaje y personal de las comisarías 18 y 41, se realizaron recorridos en diferentes barrios y zonas.

Durante los operativos, los efectivos patrullaron tanto a pie como en móviles, realizando controles de circulación mediante el uso de tecnología biométrica para verificar antecedentes y documentación.

En total, el personal controló a 450 personas y 74 vehículos, entre autos, motos y colectivos. Como resultado, 15 personas fueron aprehendidas, una de ellas con medidas judiciales pendientes. Además, se labraron ocho actas de infracción vial.

Estas acciones forman parte del plan de patrullajes preventivos que desarrolla la Policía de Mendoza en toda la provincia. La combinación de presencia territorial, recorridos estratégicos y coordinación entre dependencias busca incrementar la seguridad comunitaria, anticiparse a delitos y garantizar un control más efectivo en los barrios.