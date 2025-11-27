Search
Instagram Facebook Twitter
paso agua negra portada
ATENCIÓN VIAJEROS

Reabrió el paso del Paso Internacional Agua Negra hacia Chile

El corredor fronterizo entre San Juan y Chile volvió a operar para la temporada veraniega, con nuevos horarios y mejoras en infraestructura.

El Paso Internacional Agua Negra volvió a estar operativo desde el 26 de noviembre de 2025, reactivando la conexión entre la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo en Chile. Con esta habilitación comienza oficialmente la temporada 2025-2026 de este corredor.

Las autoridades informaron los horarios de funcionamiento establecidos para esta etapa. Quienes viajen desde Argentina hacia Chile podrán hacerlo entre las 7 y las 17. En sentido contrario, el ingreso desde Chile hacia Argentina estará permitido hasta las 21. Estos rangos pueden variar en función del clima o de condiciones excepcionales.

En los últimos meses se realizaron diversas mejoras en el complejo fronterizo. Se reforzó el sistema eléctrico, se incorporó conectividad satelital para garantizar comunicación en los tramos de mayor altitud, se ampliaron las áreas de trabajo y descanso para el personal y se habilitó un helipuerto preparado para intervenciones de emergencia. Todo esto busca agilizar el tránsito y mejorar la atención a los viajeros.

El camino que asciende hasta el límite internacional alcanza aproximadamente los 4.780 metros de altura. Parte del trazado está asfaltado, aunque aún incluye sectores de ripio. Debido a estas características, se recomienda realizar el cruce durante el día y utilizar vehículos aptos para zonas de montaña, especialmente camionetas 4×4, para garantizar mayor seguridad.

La reapertura del paso no solo recupera un corredor turístico clave, sino que también potencia el intercambio comercial entre Argentina y Chile. Las autoridades remarcaron que la habilitación de Agua Negra vuelve a posicionarlo como una vía estratégica para fortalecer la integración internacional.

ETIQUETAS:

San JuanPaso Internacional Agua NegraCoquimbo

+ Noticias

ATENCIÓN VIAJEROS

Reabrió el paso del Paso Internacional Agua Negra hacia Chile

Por: Violeta Díaz Costa

Sesión caliente

Uno por uno: quiénes votaron a favor y en contra del proyecto minero San Jorge

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Sigue el calor extremo y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Todos a bordo: así quedaron conformados los cruces de cuartos de final del Clausura 2025

Por: Lucian Astudillo

Decisión contundente

Escándalo en Tupungato: el motivo por el que suspendieron por 15 días al concejal Facundo Arce

Por: Redacción NDI

DATOS ALARMANTES

Mendoza se encamina a superar la cantidad de fallecidos en accidentes viales del 2024: ¿cuántos fallecieron en lo que va de 2025?

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter