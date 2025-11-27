Reabrió el paso del Paso Internacional Agua Negra hacia Chile

El Paso Internacional Agua Negra volvió a estar operativo desde el 26 de noviembre de 2025, reactivando la conexión entre la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo en Chile. Con esta habilitación comienza oficialmente la temporada 2025-2026 de este corredor.

Las autoridades informaron los horarios de funcionamiento establecidos para esta etapa. Quienes viajen desde Argentina hacia Chile podrán hacerlo entre las 7 y las 17. En sentido contrario, el ingreso desde Chile hacia Argentina estará permitido hasta las 21. Estos rangos pueden variar en función del clima o de condiciones excepcionales.

En los últimos meses se realizaron diversas mejoras en el complejo fronterizo. Se reforzó el sistema eléctrico, se incorporó conectividad satelital para garantizar comunicación en los tramos de mayor altitud, se ampliaron las áreas de trabajo y descanso para el personal y se habilitó un helipuerto preparado para intervenciones de emergencia. Todo esto busca agilizar el tránsito y mejorar la atención a los viajeros.

El camino que asciende hasta el límite internacional alcanza aproximadamente los 4.780 metros de altura. Parte del trazado está asfaltado, aunque aún incluye sectores de ripio. Debido a estas características, se recomienda realizar el cruce durante el día y utilizar vehículos aptos para zonas de montaña, especialmente camionetas 4×4, para garantizar mayor seguridad.

La reapertura del paso no solo recupera un corredor turístico clave, sino que también potencia el intercambio comercial entre Argentina y Chile. Las autoridades remarcaron que la habilitación de Agua Negra vuelve a posicionarlo como una vía estratégica para fortalecer la integración internacional.