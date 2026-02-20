Reabrieron la causa por abuso sexual en en el Club Alemán: piden imputar a seis jugadoras del plantel profesional de hockey

La causa que investiga un presunto abuso sexual en un rito de iniciación en un plantel de hockey femenino del Club Alemán de Mendoza dio un nuevo giro: luego de que el expediente haya sido archivado a mediados de 2025, la Fiscalía Adjunta Penal ordenó imputar a seis jugadoras por abuso sexual simple.

La decisión fue tomada por la fiscal adjunta Paula Quiroga, quien dispuso que la investigación avance hacia una nueva etapa procesal y que un fiscal notifique formalmente a las involucradas.

Este avance se produce luego de que en noviembre pasado el juez Diego Flamant ordenara la reapertura del expediente y el apartamiento de la fiscal que lo había archivado inicialmente.

Según el análisis de la Fiscalía, los hechos denunciados pueden encuadrarse como abuso sexual simple aun sin que exista contacto físico directo. El dictamen sostiene que los actos descriptos presentan un contenido sexual y afectan la libre disposición del propio cuerpo de la denunciante, quien tenía 16 años al momento de los hechos.

La resolución también señala que la naturalización del rito dentro del ámbito deportivo no elimina su carácter abusivo. En ese sentido, remarca la existencia de una situación de asimetría de poder entre la adolescente y las jugadoras adultas del plantel de Primera, diferencia que -según la fiscalía- habría condicionado la posibilidad de expresar un consentimiento libre.

El origen de la causa

El hecho que se investiga ocurrió el 20 de abril de 2023 en el Club Alemán, cuando el primer equipo femenino disputaba un torneo regional y estaba concentrado en las instalaciones que la institución tiene en Guaymallén.

Según la denuncia, cuando la joven se incorporó al primer equipo tuvo que exponerse a un “rito de iniciación”, en el cual -entre otras cosas- las jugadoras veteranas obligaban a las nuevas a desvestirse, les vendaban los ojos y las exponían a situaciones de humillación, mientras hacían comentarios de índole sexual, entre otras cosas. Todos estos hechos fueron filmados contra la voluntad de las jóvenes.

Cabe destacar que, cuando estos hechos trascendieron, fueron las mismas autoridades del club quienes llevaron el caso a la justicia.