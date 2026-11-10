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Reapertura

Reabren el paso Cristo Redentor tras el cierre por mal tiempo: desde qué hora se podrá cruzar

A partir de las 10 quedará habilitado el túnel internacional.

Tras el corte preventivo debido a las adversas condiciones meteorológicas en la alta montaña, el Sistema Integrado Cristo Redentor retomará el tránsito este martes 10 de noviembre a partir de las 10. El corredor quedará operativo las 24 horas para todo tipo de rodados, incluyendo transporte de cargas, ómnibus y automóviles particulares en ambas direcciones.

El cierre temporal se había implementado el lunes a las 18, con un corte preventivo previo en la localidad de Uspallata desde las 16, ante los pronósticos de inestabilidad climática. Tras las evaluaciones de las primeras horas de la mañana, las autoridades confirmaron la habilitación definitiva.

Durante la jornada del lunes, mientras el paso se encontraba cerrado, se registró un flujo considerable en el complejo Roque Carranza: un total de 7.325 personas ingresaron al país a bordo de 1.458 vehículos particulares y 52 colectivos.

Para quienes planeen transitar este martes, el escenario en la cordillera presenta valores bajo cero en los diferentes paradores:

  • Uspallata: 8 °C
  • Punta de Vacas: -3 °C
  • Puente del Inca: -5 °C
  • Las Cuevas: -6 °C

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