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ALTA MONTAÑA

Reabren el paso a Chile por mejoras climáticas

El corredor internacional quedó habilitado para todo tipo de vehículos luego del cierre preventivo por nevadas y hielo en la cordillera.

Luego de varias horas de incertidumbre por las condiciones climáticas en alta montaña, las autoridades confirmaron la reapertura del paso internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Mendoza y Chile.

La habilitación del corredor se decidió tras una evaluación conjunta entre organismos argentinos y chilenos, que determinaron que existían condiciones seguras de transitabilidad para retomar la circulación vehicular en ambos sentidos. El cruce quedó nuevamente operativo para todo tipo de vehículos y durante las 24 horas.

El paso había sido cerrado preventivamente debido a las nevadas, la acumulación de hielo sobre la calzada y las bajas temperaturas registradas en distintos sectores de la cordillera. En especial, las complicaciones se concentraron del lado chileno, donde las precipitaciones y el viento blanco afectaron la seguridad vial.

Durante el cierre, equipos de Vialidad y personal de frontera trabajaron en tareas de despeje y control de rutas para garantizar la reapertura del corredor internacional. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución, especialmente en zonas con presencia de hielo y baja visibilidad durante las primeras horas del día.

Según los últimos reportes meteorológicos, las condiciones en alta montaña comenzaron a estabilizarse, aunque no se descartan nuevos episodios de inestabilidad durante los próximos días. Por eso, desde la coordinación del paso insistieron en la importancia de consultar el estado del corredor antes de emprender viaje.

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