Ratificaron las denuncias por abuso sexual y violencia de género contra el exsubsecretario de Justicia de Alfredo Cornejo

Este lunes por la mañana, la expareja de Marcelo D’Agostino ratificó su denuncia por abuso sexual y violencia de género en contra del ex funcionario provincial. Según informó MDZ, la declaración se llevó a cabo en el Polo Judicial Penal frente a la fiscal encargada, Valeria Bottini.

Es así que la situación del ex subsecretario de Justicia comenzó a agravarse. Y es que, por el momento está solamente acusado, pero la ratificación de la denuncia habla de las intenciones de la mujer con seguir con el proceso judicial.

Este movimiento se da después de diez días de haber realizado la denuncia, la cual fue entregada a la Justicia el pasado 10 de abril. Momento en el que comenzaron las investigaciones preliminares; como también se presentó un pedido de mantención de la libertad del ex funcionario, al menos mientras sigan investigándose los hechos.

¿Qué dice la denuncia?

La acusación que se presentó contra el ex subsecretario es por la presunta realización de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género; todas estas se habrían dado en concurso real, es decir que serían casos separados y no en la misma situación.

Ante esta importante lista de presuntos delitos, Marcelo D’Agostino tomó la decisión de renunciar como subsecretario de Justicia, puesto que había mantenido desde la primera gestión de Alfredo Cornejo por más de 10 años.

Posterior a su renuncia, el elegido para reemplazarlo fue Juan Carlos Jaliff.