Ránking nacional: qué tan costosos son los créditos y las tasas municipales en Mendoza

La disponibilidad y el costo del crédito son fundamentales para la economía, ya que impulsan el consumo y la inversión. Sin embargo, la presión tributaria de los municipios sobre la intermediación financiera puede reducir el financiamiento disponible para familias y empresas, encarecer los préstamos y limitar el crecimiento económico, según un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea.

El trabajo subraya que la Argentina presenta una disponibilidad de crédito más baja que países con niveles de desarrollo similares, y que los impuestos locales constituyen un factor clave en esta brecha. El estudio midió la alícuota efectiva en 51 municipios de 10 provincias, representando cerca del 30% de la población del país, y determinó que la tasa promedio ponderada alcanza el 5,9% de los ingresos brutos bancarios, operando como un impuesto encubierto que eleva significativamente el costo del financiamiento.

La investigación revela una enorme dispersión en las tasas municipales, ya que más de 2.000 municipios regulan de manera autónoma cómo se calculan. Esto genera costos administrativos elevados y una inseguridad jurídica que limita a los bancos a ofrecer créditos a costos competitivos, especialmente para entidades que operan en múltiples jurisdicciones.

En este escenario, Mendoza se posiciona entre las ciudades con tasas efectivas más bajas, junto con Buenos Aires y Tres de Febrero, donde la presión tributaria sobre los bancos representa menos del 1% de sus ingresos. En contraste, municipios grandes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe superan el 7%, mostrando cómo la disparidad entre localidades puede afectar la expansión del crédito y, por ende, la economía regional.

El informe concluye que sin un replanteo profundo en la forma en que los municipios gravan la actividad bancaria, resulta difícil que el crédito funcione como un verdadero motor de consumo e inversión en todo el país.