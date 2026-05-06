Ranking de gobernadores: Cornejo cayó un casillero y está entre “los 8 peores”

El último relevamiento de CB Consultora Opinión Pública, realizado entre el 1 y el 4 de mayo, ratificó la tendencia de que los gobernadores blindan su popularidad mejor que los líderes nacionales, pero trajo novedades para Mendoza: Alfredo Cornejo sufrió una caída en sus niveles de aprobación y descendió al puesto 17 del ranking.

Para el gobernador de Mendoza, el quinto mes del año comenzó con una sutil, pero perceptible tendencia a la baja en la consideración pública. En abril, Cornejo se ubicaba en el puesto 16 de la tabla nacional, rozando la mitad de la tabla con un 49% de imagen positiva.

Sin embargo, los números de mayo reflejan un retroceso: su aprobación cayó al 48,5% (una pérdida de 0,5 puntos porcentuales), lo que provocó que fuera desplazado por el santacruceño Claudio Vidal y el jujeño Carlos Sadir, quedando relegado al puesto 17.

De esta manera Cornejo se ubica entre “los 8 peores” de la tabla.

El resto

La gran novedad de la medición de mayo la dio el neuquino Rolando Figueroa, quien tras romper la hegemonía histórica del MPN en su provincia, alcanzó por primera vez el primer puesto nacional con un 56,1% de imagen positiva. El podio lo completan el puntano Claudio Poggi (55,7%) y el tucumano Osvaldo Jaldo (55,1%).

En la otra vereda, el lote de peor desempeño —aunque sin perforar el piso del 40%— quedó conformado por el rionegrino Alberto Weretilneck (41,8%), el riojano Ricardo Quintela (42,5%) y el bonaerense Axel Kicillof (43,1%). Estos tres mandatarios comparten, además, la particularidad de registrar un diferencial negativo (más imagen negativa que positiva) en sus respectivos distritos.

En lo que respecta a las oscilaciones mensuales, el fueguino Gustavo Melella se anotó el mayor crecimiento del mes con un repunte de +2,3 puntos (alcanzando el puesto 18 con 48,2%), mientras que el chaqueño Leandro Zdero experimentó la caída más brusca de la medición, perdiendo 2,7 puntos para ubicarse en la posición 21 con 44,7%.

Más allá de los ascensos y descensos puntuales, el informe de CB Consultora vuelve a dejar una conclusión nítida para el análisis político: en un contexto de fuerte ajuste e incertidumbre económica nacional, la territorialidad sigue siendo un refugio efectivo. Ningún gobernador del país tiene una aprobación inferior al 40%, una realidad que contrasta con el desgaste acelerado que suelen mostrar las figuras de la grieta centralizada en Buenos Aires.

El ranking

1 Rolando Figueroa Neuquén 56,1%

2 Claudio Poggi San Luis 55,7%

3 Osvaldo Jaldo Tucumán 55,1%

4 Hugo Passalacqua Misiones 54,6%

5 Gustavo Sáenz Salta 54,3%

6 Marcelo Orrego San Juan 54,0%

7 Martín Llaryora Córdoba 53,5%

8 Ignacio Torres Chubut 52,7%

9 Juan Pablo Valdés Corrientes 51,7%

10 Maximiliano Pullaro Santa Fe 51,3%

11 Raúl Jalil Catamarca 50,9%

12 Rogelio Frigerio Entre Ríos 50,8%

13 Elías Suárez Santiago del Estero 50,4%

14 Sergio Ziliotto La Pampa 49,7%

15 Claudio Vidal Santa Cruz 49,0%

16 Carlos Sadir Jujuy 48,9%

17 Alfredo Cornejo Mendoza 48,5%

18 Gustavo Melella Tierra del Fuego 48,2%

19 Gildo Insfrán Formosa 47,1%

20 Jorge Macri CABA 45,6%

21 Leandro Zdero Chaco 44,7%

22 Axel Kicillof Buenos Aires 43,1%

23 Ricardo Quintela La Rioja 42,5%

24 Alberto Weretilneck Río Negro 41,8%