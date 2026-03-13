Rally, peatonal, feria y festejos por el 8M: todo lo que podés hacer este fin de semana en Tupungato

Tupungato se prepara para vivir un fin de semana con múltiples propuestas pensadas para toda la familia. Durante el sábado 14 y el domingo 15 de marzo, vecinos, vecinas y turistas podrán disfrutar de espectáculos, gastronomía, vinos, música, danzas y exposición de autos clásicos, en una agenda que combina cultura, turismo y entretenimiento.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos del departamento y forman parte de una propuesta que busca convertir a Tupungato en uno de los destinos elegidos del Valle de Uco durante el fin de semana (con opciones tanto para residentes como para visitantes).

El Rally de las Bodegas vuelve a pasar por Tupungato

Uno de los eventos más esperados será el paso de la 23° edición del Rally de las Bodegas, una competencia internacional que forma parte del calendario oficial de Vendimia.

La carrera comienza este jueves y el sábado 14 de marzo tendrá su Etapa 2 por el Valle de Uco. Entre las 15 y las 16 horas los autos históricos pasarán por la Plaza departamental General San Martín, ofreciendo un espectáculo único para los fanáticos del automovilismo y para el público en general (que podrá ver de cerca vehículos clásicos de gran valor histórico).

Paseo Peatonal para disfrutar el centro

Ese mismo sábado, a partir de las 17 horas, la avenida Belgrano se transformará en un gran espacio peatonal con comercios, gastronomía y espectáculos al aire libre.

El Paseo Peatonal Tupungato es una iniciativa impulsada por comerciantes locales con acompañamiento del municipio y apunta a generar movimiento en el centro de la ciudad, promover el consumo local y fortalecer la actividad económica del departamento.

Durante la jornada también habrá propuestas para las infancias y shows musicales que acompañarán el recorrido gastronómico y comercial (con artistas locales y actividades recreativas).

Celebración por el 8M en la explanada municipal

La agenda del sábado sumará además el evento reprogramado por el Día Internacional de la Mujer, titulado “Hacele zoom a tu voz, viví sin filtro tu historia”.

La actividad comenzará a las 18 horas en la explanada municipal y tendrá como objetivo visibilizar el rol de las mujeres en la sociedad y generar espacios de encuentro y reflexión (con propuestas participativas para el público).

Durante la tarde habrá un stand informativo con asesoramiento en temas de familia, información sobre programas de acompañamiento, además de juegos, sorteos y presentaciones artísticas con danza y canto.

El domingo llega el Paseo Artesanal

Las propuestas continuarán el domingo 15 con una nueva edición del Paseo Artesanal Tupungato. Desde las 17 horas, sobre calle Mathons, artesanos y emprendedores locales exhibirán y venderán sus productos.

Quienes recorran el paseo podrán encontrar accesorios, indumentaria, artículos de decoración para el hogar, plantas, aromatizantes, golosinas y distintas creaciones elaboradas por productores de la zona (en una feria que busca impulsar el trabajo local y el turismo).