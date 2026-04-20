Rafael Grossi, el argentino que busca ser Secretario General de la ONU, expone ante los Estados miembros

La Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cambiará de manos, y uno de los aspirantes en la carrera por la sucesión es un argentino. Se trata de Rafael Grossi, quien este martes se presentará ante los Estados miembros en el marco de las exposiciones públicas, instancia que tiene vital relevancia para posicionarse de cara a lo que viene.

La presentación de Grossi tendrá lugar en la sede de la ONU en Nueva York. Allí Grossi expondrá su “visión de futuro” y responderá preguntas de los 193 países miembros.

En sus primeras definiciones públicas como candidato, Grossi había sido crítico con el funcionamiento actual del organismo y anticipó que, en caso de ser elegido, buscará revitalizar el rol de la ONU en la gestión de crisis globales.

En caso de ser electo, Grossi se transformaría en el primer latinoamericano en ocupar el rol de Secretario General de la ONU desde que lo hiciera Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Cabe destacar que el próximo Secretario General de la ONU asumirá a partir del 1 de enero de 2027, en un escenario geopolítico que, al menos hoy, está marcado por tensiones crecientes.

¿Quién es Rafael Grossi?

Rafael Grossi es un diplomático argentino con basta experiencia en escenarios marcados por conflictos internacionales.

Actualmente es titular del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), lugar donde ganó visibilidad en temas sensibles como el programa nuclear iraní, con intervenciones en inspecciones que lo ubicaron en el centro de la escena internacional.

También tuvo participación en la guerra en Ucrania, donde intervino para garantizar inspecciones en una central nuclear bajo control ruso. Ese rol le permitió construir vínculos con actores clave como el presidente Vladimir Putin, en un contexto de negociaciones internacionales.

Rafael Grossi busca ser Secretario General de la ONU.

Los otros candidatos

Grossi no estará solo en esta instancia, ya que entre martes y miércoles expondrán otros tres aspirantes. La primera en presentarse será Michelle Bachelet, con trayectoria en el sistema de Naciones Unidas como alta comisionada para los Derechos Humanos y líder de ONU Mujeres.

También competirá Rebeca Grynspan, actual titular de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, quien propone reformar el organismo manteniendo su rol central.

El cuarto aspirante es el expresidente de Senegal, Macky Sall, cuya candidatura generó controversias por la falta de respaldo pleno dentro de África.

Cómo se define al próximo Secretario General de la ONU

Tras las exposiciones públicas, el proceso continuará en el Consejo de Seguridad, donde los 15 miembros deberán consensuar un candidato para elevar a la Asamblea General.

En ese ámbito, los cinco miembros permanentes -Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido- cuentan con poder de veto, lo que convierte la elección en una negociación diplomática compleja.

El sucesor de António Guterres será designado entre octubre y diciembre, luego de la formalización de la propuesta final.