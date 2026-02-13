Radiografía del amor en Mendoza: 1 de cada 4 personas no está en pareja

A pocos días de San Valentín, un relevamiento en el Gran Mendoza aporta datos que contrastan con el clima romántico de febrero. El 23,65% de las personas mayores de 16 años aseguró no estar en pareja, según un estudio realizado por la consultora Demokratia entre el 2 y el 6 de febrero de 2026.

La encuesta se llevó adelante sobre 717 casos en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, con un nivel de confianza del 95%. El trabajo no solo indagó sobre el estado civil afectivo, sino también sobre cómo se perciben los vínculos y en qué ámbitos se construyen.

En términos generales, el 76,35% afirmó estar en pareja. Sin embargo, al analizar por franjas etarias surgen diferencias marcadas. La franja de 45 a 54 años concentra el mayor porcentaje de personas sin pareja, con un 29,59% que indicó no tener vínculo sentimental.

En contraste, entre los 16 y 30 años el 92,31% manifestó estar en pareja, el valor más alto del estudio. Luego el porcentaje desciende al 75,89% en el grupo de 31 a 44 años y vuelve a subir a partir de los 55 años, donde alcanza el 75,56% entre 55 y 65 y el 87,50% en mayores de 65.

Desde la consultora señalaron que la etapa intermedia de la vida suele estar atravesada por cambios familiares, laborales y personales, lo que podría incidir en las dinámicas de pareja y en las prioridades individuales.

Entre quienes sí están en una relación, el panorama tampoco es uniforme. Uno de cada tres mendocinos en pareja reconoce algún grado de desunión, ya que el 29,94% definió su vínculo como “algo desunido” y el 4,19% como “muy desunido”. En tanto, el 62,28% se ubicó en la categoría “algo unida” y solo el 3,59% consideró que su relación está “muy unida”.

El informe también analizó dónde se conocen las parejas. El ámbito laboral aparece como el principal espacio de encuentro, con un 26,05%. Le siguen el deporte o el club (18,26%) y, en tercer lugar, internet, redes sociales o aplicaciones (12,87%), el mismo porcentaje que bares y boliches.

Si bien la digitalización forma parte del mapa afectivo actual, los datos muestran que en el Gran Mendoza los vínculos todavía se originan mayormente en espacios presenciales y cotidianos.

El estudio ofrece así una radiografía matizada: menos parejas en la mediana edad y relaciones que, aun cuando existen, no siempre se perciben como sólidas. En un mes asociado al romanticismo, las estadísticas reflejan una realidad diversa y atravesada por distintos matices.