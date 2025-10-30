Racing intentó hasta el final, pero no pasó del empate ante Flamengo y se quedó sin final de Libertadores

No hubo remontada, ni épica. Pese a intentar hasta el último segundo, Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras empatar 0 a 0 con Flamengo, en un encuentro correspondiente al partido de vuelta de la semifinal, el cual se disputó este miércoles en el Cilindro de Avellaneda. En la ida, la Academia había perdido 1 a 0, por lo que el conjunto brasilero se convirtió en el primer finalista.

Tras un recibimiento impresionante, los dirigidos por Gustavo Costas salieron al terreno de juego como acostumbra en este tipo de juegos: con el cuchillo entre los dientes. A sabiendas de la necesidad de revertir el marcador global, la Academia adoptó una postura más audaz de la que mostró en Brasil.

En un primer tiempo equilibrado, ambos equipos buscaron lastimar a las defensas rivales constantemente, aunque sin terminar de concretar las jugadas. En los pocos intentos entre los tres palos, emergieron las figuras de los arqueros: primero Agustín Rossi le ahogó el grito de gol a Tomás Conechny; más tarde sería Facundo Cambeses quien tendría que evitar el gol del Mengao.

Ya en el segundo tiempo, el equipo brasilero se replegó en su campo y le cedió completamente la iniciativa al local, que llenó de centros el área visitante, aunque nunca pudo encontrar la cabeza de Maravilla Martínez.

A los 56′ se dio una situación que bien pudo haber sido el punto de quiebre de la serie, cuando Gonzalo Plata fue expulsado por golpear sin balón a Marcos Rojo. A partir de ese momento, Flamengo abandonó completamente sus intenciones de contragolpear y sólo se abocó a aguantar el resultado.

La última media hora fue un monólogo de la Academia, que intentó por todos los medios llegar al gol. Ya sea por intermedio de innumerables centros, o por algún tiro de media distancia, Racing generó situaciones de gol suficientes como para convertir el gol que llevara la serie a los penales. Sin embargo, una y otra vez se encontraron con las manos de Rossi, que tuvo una noche para el recuerdo. Sólo la labor del ex arquero de Boca explica por qué Flamengo aguantó el resultado para convertirse en el primer finalista de la Copa Libertadores 2025.

Pese a quedar eliminados, los jugadores de Racing se fueron aplaudidos por los aficionados que abarrotaron el Cilindro, quienes reconocieron el ímpetu con el que el equipo intentó hasta la última jugada.

Tras quedar eliminado, el equipo de Costas ahora deberá poner todas sus energías en el torneo Clausura, donde deberá clasificar a playoffs y salir campeón si es que quiere volver a jugar la Libertadores en 2026.

Por su parte, Flamengo jugará la final en un lugar que le trae gratos recuerdos: el Mengao volverá a Lima, donde en 2019 le ganó la final de la Libertadores a River. El rival del Fla se definirá este jueves en la llave que están disputando Palmeiras y Liga de Quito, en la que los ecuatorianos tienen una ventaja de 3 a 0.