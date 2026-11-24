Un hombre de 39 años murió este lunes en el Hospital Lagomaggiore producto de múltiples heridas cortantes. El sujeto había ingresado al nosocomio tras ser trasladado por un vecino que lo encontró herido y con sangrado en distintas partes del cuerpo, en inmediaciones del barrio Olivares, en la Ciudad de Mendoza. Con el correr de las horas se confirmó que el individuo tenía antecedentes judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, en la zona de Santiago Felipe Llaver y Rosales, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona lesionada. Según las informaciones preliminares, el hombre habría intentado ingresar a una vivienda por una ventana para resguardarse y se habría lastimado con los vidrios.

Cuando llegaron los efectivos policiales, la víctima ya presentaba distintas heridas. Minutos después, un vecino decidió trasladarla en su vehículo particular al Hospital Lagomaggiore, donde finalmente se confirmó su deceso.

Durante las primeras actuaciones, la Policía constató daños en una ventana y manchas de sangre en el interior del domicilio. Por disposición del ayudante fiscal, se convocó a personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID) para realizar las pericias correspondientes.

Los antecedentes de la víctima

El hombre registraba antecedentes judiciales y policiales de distintos años. Entre ellos, una captura vigente vinculada a una causa de 2025 y actuaciones por robo agravado en poblado y en banda, en concurso ideal con robo agravado por escalamiento, durante 2022.

También figuraban registros por robo agravado y amenazas simples en 2016, aunque por este último delito fue condenado. En 2013 había sido investigado por una infracción al artículo 183, pero resultó sobreseído definitivamente.

Los antecedentes anteriores incluían actuaciones por averiguación de hecho y robo simple en 2010, y por robo agravado en 2006. Además, se consignaban detenciones durante 2022 y aprehensiones por infracciones a las leyes 9099, en 2020, y 6722/99, en 2019.