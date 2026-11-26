La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición del Demo Day 2026, una jornada que reunirá a 15 emprendimientos mendocinos que tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y mostrar los avances alcanzados durante un programa de formación y acompañamiento.

La actividad es organizada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto a Banco Galicia y se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, a las 17.30, en la Sala 2 de la Nave Cultural.

Durante el encuentro, los proyectos finalistas expondrán sus modelos de negocio ante un jurado especializado, representantes de empresas, instituciones y público interesado en la innovación y el desarrollo productivo.

La propuesta forma parte de la tercera edición del Torneo de Emprendedores, una iniciativa impulsada por el Club de Emprendedores de la Ciudad de Mendoza que busca fortalecer y profesionalizar negocios que ya se encuentran en funcionamiento. Para ello, los participantes accedieron a instancias de capacitación, mentorías personalizadas y espacios de vinculación estratégica.

En esta edición se recibieron 43 postulaciones de distintos puntos de la provincia. Luego de un proceso de selección, quedaron 15 emprendimientos que participaron de un programa de fortalecimiento de sus modelos de negocio, con herramientas vinculadas a las finanzas, el marketing, las ventas y la comunicación.

Los proyectos seleccionados pertenecen a emprendedores de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. Además, representan distintos sectores productivos, como tecnología, metalurgia, gastronomía, servicios y actividad textil.

Durante el Demo Day, cada equipo realizará una presentación breve para explicar su propuesta de valor, los resultados obtenidos y sus perspectivas de crecimiento. También será una oportunidad para generar contactos, intercambiar experiencias y acercar los proyectos a posibles aliados estratégicos.