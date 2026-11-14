Quieren agilizar trámites para atraer empresas tecnológicas: el Gobierno firmó un acuerdo con Andén

El Gobierno de Mendoza firmó un acuerdo de cooperación con Andén S.A.S. para avanzar en la digitalización de trámites y generar condiciones que faciliten la instalación de nuevas empresas tecnológicas en la provincia. El convenio fue rubricado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el representante de la firma, Teófilo Beato Vassolo, durante un encuentro en el Mendoza TIC Parque Tecnológico, en Godoy Cruz.

La iniciativa propone diseñar herramientas digitales para simplificar procesos administrativos, optimizar el cumplimiento de requisitos regulatorios y favorecer la constitución de empresas. También contempla la creación de un entorno operativo digital y zonas de gestión integrada, con la intención de reducir obstáculos para el desarrollo de actividades vinculadas a la economía del conocimiento.

Mema planteó que el acuerdo busca transmitir una señal de respaldo político a una industria que, según sostuvo, ya viene creciendo en Mendoza. “El Gobierno de la Provincia está interesado en que esto funcione, en destrabar, en desregular y en generar las condiciones para que esta industria alcance todo su potencial”, afirmó.

El ministro también señaló que uno de los desafíos es extender el impacto de los desarrollos tecnológicos al conjunto de la economía. Según explicó, la incorporación de estas herramientas puede mejorar la productividad de sectores que todavía no dimensionan el alcance de las nuevas soluciones digitales.

Desde Andén, Beato Vassolo definió el convenio como resultado de un trabajo previo con el Gobierno provincial y destacó la intención de construir una agenda conjunta. La CEO de la empresa, Milagros Santamaría, explicó que el equipo reúne profesionales de distintas disciplinas y experiencias internacionales, con el objetivo de trasladar ese conocimiento a proyectos en Mendoza.

El plan de trabajo incluye soluciones para la constitución digital de empresas, el cumplimiento normativo y la optimización de trámites. También prevé propuestas de articulación en materia legislativa y de infraestructura, en coordinación con el Polo TIC y otros actores del sistema productivo y científico-tecnológico.

Por ahora, el acuerdo establece un marco de cooperación y una agenda de trabajo. Su alcance concreto dependerá de las herramientas que se desarrollen y de su implementación efectiva.