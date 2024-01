Quiénes son los tunuyaninos que participaron en “La sociedad de la nieve”

Estos últimos días, una película le está dando vuelta al mundo por el revuelo que causó, pues el film fue bien recibido entre los espectadores y lo que muchos no sabían es que dos tunuyaninos tuvieron un rol muy importante en el rodaje.

Y es que esta película está basada en la tragedia de Los Andes y en el libro de Pablo Vierci, muestra como sobrevivieron 29 personas en la montaña tras tener un accidente cuando un equipo de rugby uruguayo viajaba a jugar a Chile. Por lo que parte de la grabación debió llevarse a cabo en Mendoza y eso puso el ojo de J.A Bayona en un director local.

Así fue que Alejandro Fadel fue elegido para ser director de la segunda unidad de rodaje en el Valle de las Lágrimas, donde sucedió el accidente hace más de 50 años. “Me convocaron para sumarme a la segunda unidad y poder filmar algunas escenas aquí en paralelo a la unidad oficial. Conozco la montaña. Nací en la provincia donde ocurrió el accidente y me interesó la historia. Trato de aprender cómo mira Jota para intentar emularlo y serle fiel y a la vez aportar la sensibilidad que uno trae, un diálogo que enriquece”, contó Fadel a La Vanguardia.

Alejandro no recibió esta labor solo por ser local, sino que tiene recorrido en la dirección y el mundo del cine, como su participación en El Amor, Los Salvajes, Gallo Rojo o Muere, Monstruo, Muere. Experiencias que los llevaron a trabajar con Damián Szifrón, Pablo Trapero, Peter Weber y demás.

Pero Alejandro no es el único que aparece, sino que su hermano Ezequiel Fadel también participó del film, si bien no es actor y se dedica más que nada a la finca y a elaborar vinos, pero su afán por acompañar a su hermano le permitió que lo llamaran para participar.

“Cuando el equipo de filmación de ‘La sociedad de la nieve’ llegó a Mendoza se les quedó un bolso importante en un lugar y mi hermano me pidió que lo buscara y lo llevara al set. Lo hice y cuando llegué, conocí casualmente al director J.A. Bayona y después de saludarme me miró y me dijo: ‘esas manos tienen que estar en mi película’. Yo no entendía nada pero es cierto que mis manos no están muy bien cuidadas… y después me pidió que interpretara a Sergio Catalán, el arriero chileno que encontró a Nando Parrado y Roberto Canessa, dos de los sobrevivientes. Al principio no quise porque no soy actor pero después mi familia me convenció y acepté. Me prepararon, me sumé a la filmación y aparezco algunos segundos”, contó Ezequiel.