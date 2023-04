Luego del armado de frentes políticos, finalmente este 30 de abril siete departamentos mendocinos concurren a las urnas por primera vez en el año a votar.

Este domingo, los mendocinos deberán concurrir a votar por primera vez en el año a candidatos para cargos municipales, es decir, intendentes y concejales. Cabe aclarar que esta instancia de votación es solo para los departamentos que desdoblaron sus elecciones. Entre ellos están los municipios de Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Lavalle. Solo los vecinos de estas comunas tendrán el derecho de voto este fin de semana,mientras que el resto de los mendocinos irá a las urnas el 11 de junio.

Otra de las novedades es el debut de la boleta única en Mendoza, ya que la boleta sábana pasó a ser historia. La realidad es que esta herramienta, por más moderna y «económica» que sea, no llega en el mejor clima social. Y es debido a que el descontento y rechazo en la sociedad es más que evidente: la gente no solo quiere un cambio, sino un alivio para enfrentar el costo de vida de todos días. La «cuestión» ya no es solo compleja, sino que está fea y para quien venga.

Ciertos sectores políticos vienen con un porcentaje de voto estimado y quizás confiados, pero en las anteriores elecciones PASO la abstención y el voto en blanco creció considerablemente. Desde la creación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en el 2011, su porcentaje en concurrencia siempre superó el 72,2% -incluso este siendo el segundo más bajo desde su creación-; sin embargo, en el 2021 cayó fuertemente llegando al 67% del total del padrón electoral en el país. Si bien a nivel local la caída no fue tan abrumadora, no es un dato para dejar pasar en alto.

En el actual contexto electoral la disputa se da en siete departamentos de Mendoza. Si bien no representan el mayor caudal de votos en la provincia, su valor recae en el peso de su productividad económica, ya que son las zonas cuyanas con mayor desarrollo vitivinícola y frutihortícola de la provincia. En seis de estas comunas que decidieron desdoblar sus elecciones, los gobiernos son del peronismo a excepción de San Carlos, ya que en este departamento la silla del cacique es de Rolando Scania, del partido Unión Popular, que a comienzos de año rompió su alianza política con Cambia Mendoza.

San Carlos

En esta comuna la disputa será entre el sucesor de Scania, Alejandro Morillas, quien es médico pediatra de profesión y fue concejal en el periodo de 2010 y 2018. Además fue funcionario de Desarrollo Humano y Salud del municipio cuando el intendente era Jorge Difonso, quien recientemente se unió al partido de Omar De Marchi.

Por el lado de Cambia Mendoza, está el radical Silvio Pannocchia, quien además es cuñado del precandidato a la gobernación de Mendoza, Alfredo Cornejo. A su vez, el mismo frente presenta una interna con Edgardo Abraham, quien se sumó con su partido vecinal Nuevos Rumbos. El peronismo, milagrosamente, va con un solo candidato y se trata de Juan Torres, actual concejal sancarlino por el FDT, quien es profesor de Geografía y miembro del Consejo Asesor del INTA.

En tanto, el otro espacio político que tendrá una interna será el Partido Verde, ya que por un lado estará Leonor Bianchetti, quien es actualmente concejal y Marcelo Romano.

Tunuyán

En Tunuyán, la comuna gobernada por el peronismo hace más de una década por el intendente Martín Aveiro, no tendrá internas y apostará todas sus fichas a Emir Andraos, del Frente Elegí. Por su parte, Cambia Mendoza no presentará una lista de unidad y será el único frente que decidirá su candidato para las generales en las PASO. De esta manera, los precandidatos son: Luis López, Manuel Méndez y Aguirre Juan.

La Paz

En La Paz gobierna Fernando Ubieta, del justicialismo de Unidad Ciudadana, quien van por la reelección. Cabe aclarar que su victoria como intendente en el 2019 solo se diferenció por 54 votos contra Diego Guzmán, del Frente Cambia Mendoza.

Por su lado, la coalición oficialista este domingo tiene una interna que se definirá entre el Dr. Naves Osvaldo y Blanco Ramiro.

Santa Rosa

En Santa Rosa la intendenta Flor Destéfanis, al igual que Ubieta, irá por la reelección. La funcionaria kirchnerista, además de estar frente de la comuna, es presidenta del Partido Justicialista de Mendoza. Si bien, en esta oportunidad, la jefa comunal decidió ir por un nuevo mandato, desde su partido la miran con ojos de esperanza para que en un futuro encabece una lista para la Gobernación. El peronismo sabe que en este momento arriesgar a candidatos significa «quemarlos» y tal es el caso de Omar Parisi, quien valientemente salió a ponerle pecho a las balas.

Desde el oficialismo local esperan que Norma Trigo se mida no solo en la interna de Cambia Mendoza, sino que luego le de pelea en las generales a Destéfanis. Sin embargo, antes la protegida de Cornejo deberá superar a sus partidarios Ponce Antonio Jorge, Fernández «Leo» y Villalba Ricardo Manuel.

Lavalle

En Lavalle, el actual intendente Roberto Righi acompaña a Gerardo Vaquer, quien es agrimensor, senador provincial y además impulsa en la Legislatura un proyecto para financiar a los productores que hagan inversiones en sistemas de riego por goteo o otro tipo de sistema en base a la producción. Vaquer es otro de los funcionarios junto a Destéfanis que viene a proponer bases nuevas de construcción en la conducción del peronismo local.

El peronismo lavallino dirimirá su interna este domingo, porque además de Vaquer hay dos nombres más dentro del Frente Elegí que buscan llega a la intendencia de Lavalle: uno es el diputado provincial Edgardo González, quien fue parte de la gestión de Righi, pero no tuvo la bendición del jefe comunal. La tercera en carrera es Leticia Katzer, antropóloga social, investigadora del CONICET y presidenta de la Fundacion Vincular.

Por su parte, Cambia Mendoza, al igual que el peronismo definirá su futuro en una interna entre dos radicales. El primero en lista es el joven Lucas Luppo, de 36 años, concejal lavallino, abogado, docente y cercano a Cornejo. El segundo en la boleta única por CM es Nelson “Topa” Escudero, quien es del palo de Luis Petri, precandidato a gobernador de Mendoza.

Maipú

En el tercer departamento más poblado de la provincia, el intendente Matías Stevanato, del PJ, irá por la reelección de Maipú, pero antes deberá superar la interna. En esta comuna, además del cacique peronista hay 12 candidatos que buscan su lugar en las generales. Cristian Trentacosta es segundo en la lista de precandidatos a la intendencia del Frente Elegí. Si bien el peronismo presentó tres listas en esta comuna, cabe aclarar que una de ellas no tiene candidato a la intendencia, pero si una lista de concejales.

El radicalismo también tiene una lista muy competitiva, entre ellos está como uno de los «favoritos» Mauricio Pinti Clop, presidente del HCD, Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de Mendoza, ambos con apoyo de Cornejo. Y por último, Gabriel Careddu, emprendedor, presidente del Banco Credicoop en Gutiérrez, y respaldado por los empresarios de Activá Mendoza.

En este departamento, La Unión Mendocina, tiene una interna entre Claudia Córdoba, quien encabeza la lista de Carlos Ianizzotto, dentro del frente de los demarchistas y compite con Alberto Chiaracani, precandidato por el Partido de los Jubilados dentro del mismo espacio político.

El Partido Verde también tiene dos candidatos: Juan Carlos Albornoz y Valeria Giménez.

San Rafael

Es el departamento más grande del sur provincial, hace 20 años ininterrumpidos que gobierna el peronismo, con los dos primeros períodos a cargo de Omar Felix, quien ahora va como precandidato a intendente nuevamente, luego de estar al mando en los últimos tres gobiernos Emir, su hermano menor. Sin embargo, los Félix antes deberán superar la interna del peronismo en San Rafael, ya que por un lado está Sorroche Miguel Ángel, de Unidad Alternativa San Rafael, y cercano al massismo mendocino. Por último, esta Nadir Yasuff, del kirchnerismo surgido de Unidad Ciudadana Renovación Peronista.

Al igual que en el peronismo, en Cambia Mendoza también hay interna, por la UCR y con apoyo de Alfredo Cornejo van: Abel Freidemberg y Alfredo Andión. El tercero en esta lista esFrancisco Mondotte, también de casta radical, pero con el apoyo de Luis Petri.

De esta manera, los espacios políticos que se presentan deberán superar el piso del 3 % del total de los votos para pasar a la elección general, mientras que en los partidos que presenten más de una opción para las diferentes categorías, serán candidatos a los diferentes cargos los precandidatos que más votos reciban.