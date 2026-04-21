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Quiénes son los presos ultra peligrosos que intentaron escapar rumbo al Hospital Central

Dos internos del penal de Almafuerte protagonizaron un intento de fuga durante un traslado en Mendoza. El episodio fue contenido.

Dos detenidos considerados de alto riesgo intentaron fugarse este martes por la mañana mientras eran trasladados desde el penal de Almafuerte (ubicado en Cacheuta) hacia el Hospital Central. El hecho ocurrió cerca de las 7 en el Corredor del Oeste (a la altura de calle Pellegrini), cuando los internos lograron forzar una de las puertas laterales del móvil del Servicio Penitenciario.

A pesar de la maniobra, la fuga fue frustrada de manera inmediata por los efectivos de la Unidad de Seguridad y Traslado (que intervinieron rápidamente). Según fuentes oficiales, en todo momento se mantuvo el control de la situación y no hubo riesgo de que los detenidos lograran escapar.

Los protagonistas del intento fueron Jesús Chomiuk y Pablo “Piojo” Morales, ambos alojados en el complejo penitenciario de Almafuerte. Se trata de internos con antecedentes y considerados de alta peligrosidad, lo que encendió las alarmas tras el episodio.

En el caso de Morales (apodado “El Piojo”), ya había protagonizado una fuga en 2020 desde la Alcaldía N°1 de Ciudad (junto a otros tres internos), además de registrar causas por robo, hurto y lesiones. Su historial refuerza la preocupación por reiterados intentos de evasión.

Por su parte, Chomiuk cumple condena por el asesinato de su hermano (ocurrido en julio de 2024 en Lavalle, cuando le disparó), un hecho que lo mantiene bajo estrictas condiciones de seguridad. El intento de escape vuelve a poner en debate los protocolos de traslado y custodia de presos peligrosos en la provincia.

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