Quiénes son los nuevos concejales de Tupungato que asumieron este jueves

En una sesión preparatoria realizada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Tupungato, asumieron los cinco concejales electos en los comicios del 26 de octubre. La ceremonia fue encabezada por la presidenta del cuerpo, Marcela Granizo, junto al intendente Gustavo Aguilera, en un clima que destacó el valor institucional del recambio democrático.

Durante su discurso, Granizo subrayó que “se trata de una verdadera fiesta de la democracia”, al tiempo que remarcó la importancia de concretar la voluntad popular expresada en las urnas. En la misma línea, el jefe comunal convocó a los nuevos representantes a trabajar con responsabilidad, enfatizando que “el futuro de Tupungato se construye con la suma de todas las voluntades” (en referencia al nuevo período legislativo que comienza).

Tras la lectura de la Resolución N° 29/2026 (que habilitó formalmente el acto), prestaron juramento Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio, Andrea Pellegrina y Gabriela Carletti, quienes desde ahora integrarán el cuerpo deliberativo local.

En su despedida, Granizo (como presidenta saliente) dejó un mensaje enfocado en la convivencia política: “más allá de las diferencias, el objetivo debe ser el bienestar de los vecinos”. Además, destacó que estos procesos institucionales “fortalecen la democracia y reafirman el valor de elegir y renovar representantes” (en un contexto de participación ciudadana).

Por su parte, Aguilera reforzó la necesidad de construir acuerdos, planteando que el desafío será priorizar el diálogo y dejar de lado las disputas partidarias (con el objetivo de alcanzar soluciones concretas). Así, se abre una nueva etapa en el Concejo Deliberante con expectativas puestas en la madurez política y el trabajo conjunto.