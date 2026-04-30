Search
Instagram Facebook Twitter
Juramento-Concejales-Tgto-Nvos-concejales-1536x1024
renovación de bancas

Quiénes son los nuevos concejales de Tupungato que asumieron este jueves

Cinco ediles asumieron sus bancas en el Honorable Concejo Deliberante tras las elecciones de octubre

En una sesión preparatoria realizada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Tupungato, asumieron los cinco concejales electos en los comicios del 26 de octubre. La ceremonia fue encabezada por la presidenta del cuerpo, Marcela Granizo, junto al intendente Gustavo Aguilera, en un clima que destacó el valor institucional del recambio democrático.

Durante su discurso, Granizo subrayó que “se trata de una verdadera fiesta de la democracia”, al tiempo que remarcó la importancia de concretar la voluntad popular expresada en las urnas. En la misma línea, el jefe comunal convocó a los nuevos representantes a trabajar con responsabilidad, enfatizando que “el futuro de Tupungato se construye con la suma de todas las voluntades” (en referencia al nuevo período legislativo que comienza).

Tras la lectura de la Resolución N° 29/2026 (que habilitó formalmente el acto), prestaron juramento Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio, Andrea Pellegrina y Gabriela Carletti, quienes desde ahora integrarán el cuerpo deliberativo local.

En su despedida, Granizo (como presidenta saliente) dejó un mensaje enfocado en la convivencia política: “más allá de las diferencias, el objetivo debe ser el bienestar de los vecinos”. Además, destacó que estos procesos institucionales “fortalecen la democracia y reafirman el valor de elegir y renovar representantes” (en un contexto de participación ciudadana).

Por su parte, Aguilera reforzó la necesidad de construir acuerdos, planteando que el desafío será priorizar el diálogo y dejar de lado las disputas partidarias (con el objetivo de alcanzar soluciones concretas). Así, se abre una nueva etapa en el Concejo Deliberante con expectativas puestas en la madurez política y el trabajo conjunto.

ETIQUETAS:

TupungatoValle de Ucopolítica

+ Noticias

renovación de bancas

Quiénes son los nuevos concejales de Tupungato que asumieron este jueves

Por: Génesis Sandoval

medidas

Ante pintadas amenazantes y violencia, un municipio avanza con charlas de prevención

Por: Redacción NDI

suprema corte

Ya se habilitó la web para recuperar bienes secuestrados en Mendoza: cómo saber si tenés uno y reclamarlo

Por: Redacción NDI

Violencia escolar

Un video de una brutal pelea entre alumnas obligó a la DGE a activar un protocolo

Por: Redacción NDI

renovación

Tunuyán reconfigura su HCD: asumieron los nuevos concejales y hay paridad entre el oficialismo y la oposición

Por: Federico Aloi

inseguridad

Amenazándolo con un cuchillo, asaltaron a un joven en Tupungato

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter