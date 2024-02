Quiénes son los mendocinos K que salieron a defender a Lali

El jueves se armó un verdadero revuelo luego que el presidente Javier Milei tildará a la cantante Lali como Lali “Depósito”. Desde hace tiempo el jefe de Estado viene atacando a la artista por su participación en shows municipales.

La gota que hizo rebalsar el vaso fue cuando la cantante le cambió la letra a una de las canciones en el Cosquín rock. Lo cierto es que este enfrentamiento trajo una ola de repercusiones, la artista hizo su descargo u muchos del ambiente salieron a bancarla.

En Mendoza, la dirigencia política opositora aprovechó para respaldar a la cantante y cuestionar al Presidente.

“Señor Presidente, concéntrese en solucionar la inflación, en cumplir sus promesas electorales por las cuales confiaron en usted, intente que nuestra gente sufra menos. Mientras tanto deje que Lali haga su música, lleve alegría y trabaje libremente”, escribió en sus redes la intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ, Flor Destéfanis.

— Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) February 15, 2024

En la misma línea se expresó la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti: “Es realmente emocionante el despertar del amor que ha generado Lali. Muestras de amor de todos los rincones de Argentina, de todos los rincones del mundo. Frente a un odio inexplicable e irracional, amaneció un amor descomunal que está regando esta red. Despertando conciencias. Hermoso”.

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 15, 2024







También salió al ataque el ex senador K, Lucas Ilardo que señaló que “es increíble el nivel de agresión que esté ejerciendo públicamente este tipo sobre Lali. Este tipo es presidente de la Nación. Esta mina no le ha hecho nada. Este tipo es hoy una las personas más poderosas del país. Esta mina no. ¿De verdad está normalizado esto? ¡Una locura!”.

— Lucas ilardo (@lucasilardo) February 15, 2024













Otra de las kirchneristas que salió a favor de Lali fue la ex diputada nacional, Marisa Uceda: ” En esta casa bancamos a Lali desde la de 6 años, pasando por la de 9 y los progenitores de edad suficiente para saber que elegiste mal el blanco de tu odio, metele a mejorar la economía Javo que esto se está poniendo peludo, y no habrá Photoshop posible para mejorarlo”.