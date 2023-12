Quiénes son los funcionarios que estarán en el ministerio más político y con más fondos de Cornejo

Este viernes el gobernador Alfredo Cornejo presentó a los funcionarios que serán parte del equipo de Natalio Mema en el Ministerio de Gobierno y Desarrollo Territorial, un área clave ya que es la encargada de vincularse con los intendentes y la que manejará el dinero de las obras. Los nombres son bien conocidos: ex diputados y ex senadores, ex concejales, ex funcionarios de la gestión anterior ocuparán cargos clave.

Cornejo, junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, presentaron algunas de las personas que serán parte del equipo, aunque ya vienen desempeñando cargos públicos desde hace bastante tiempo.

“Al cambiar la ley de ministerios, muchas áreas se sienten resentidas por su reorganización”, advirtió Cornejo al explicar porqué no se presentó al equipo completo

“La idea es luego seguir complementando para abajo, pero con una reducción importante de subsecretarías y de cargos políticos”, detalló Mema. Y añadió: “Vamos a tener un gobierno muy transversal, cada una de las personas que hoy presentamos va a tener muchas tareas, más allá de lo relacionado propio con el organigrama”.

El ministro anticipó que desde el área de Infraestructura tienen “un trabajo importante en la continuidad de las obras” que se vienen haciendo. “Tenemos que empezar a estructurar y a trabajar sobre los proyectos para tener una buena y eficaz aplicación de los fondos del resarcimiento que tiene la provincia de Mendoza”.

Subsecretaria de infraestructura y desarrollo territorial: María Teresa Badui

Fue jefa de Gabinete en el Departamento General de Irrigación, directora del Centro de Estudios “Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible” y profesora Titular Efectiva de la Cátedra en Administración Financiera de la UNCuyo.

Se desempeñó en diversos cargos de gobierno en la provincia de Mendoza y a nivel nacional. También, como consultora de organismos internacionales como el BID, BIRF, FAO, CAF, entre otros, en temas de gestión institucional, diseño de estructuras y procesos, formulación de proyectos de inversión y sistemas de control de gestión, entre otros.

Jefe de Gabinete: Santiago Suarez

Tiene más de 15 años de experiencia como consultor de empresas en el ámbito privado. En el sector público integró el equipo de asesores de la presidencia de la Cámara de Diputados desde el 2016 al 2018. Fue director de Despacho de Gobernación desde el año 2019 a 2023.

Es Licenciado en Relaciones Públicas; analista en Recursos Humanos. Tiene un Posgrado en Imagen Corporativa en la Universidad de Belgrano y un Diplomado en Marketing y Gestión Comercial.

Director general de asuntos gubernamentales: Francisco Mondotte

Desde el año 2018 hasta 2023 fue concejal de San Rafael. Es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es Magíster en Integración Regional en la Universidad de Buenos Aires.

Subsecretario de Relaciones Institucionales: José M. Videla Sáenz

Es productor vitivinícola. En el sector público se desempeñó como diputado provincial (2019-23). Fue presidente de la comisión de relaciones internacionales, Mercosur e integración regional. Trabajó junto al cuerpo consular mendocino y las representaciones extranjeras en Argentina en los últimos años.

Director General de Desarrollo Comunitario: Ernesto Mancinelli

Fue coordinador Territorial Libres del Sur. Participó en el Programa Promotores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue Senador Provincial (2015-2023).

Subsecretario de Trabajo: Rodrigo Herrera

Se desempeñó como director de Relaciones Individuales y como Inspector de Leyes Laborales en la Subsecretaría de Trabajo.

Director general de administración, legales y control de gestión: Diego Lázzaro

Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el proyecto “Sistema de Integrabilidad para la Provincia de Mendoza”. Se desempeñó como subsecretario de Hacienda de la Provincia de Mendoza. Fue director General de Administración del Ministerio de Seguridad. Además, cumplió funciones como asesor en la Cámara de Diputados en el equipo del diputado provincial Martín Kerchner.

También fue subdirector General de Rentas y subdirector de Compras y Suministros en la Municipalidad de Godoy Cruz. En el Ministerio de Seguridad se desempeñó como Jefe de Compras y Jefe de Servicios Extraordinarios.

Subsecretario de Transporte: Luis Borrego

Fue director de Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos. Trabajó en la implementación del sistema de transporte urbano Mendotran, sistema inteligente de transporte y sistema Sube.

Director general de modernización: Facundo Biffi

En la administración pública provincial fue director de Estadísticas y jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía. Además, se desempeñó como presidente de Mendoza Fiduciaria.

También cumplió funciones como representante en ProMendoza y como coordinador del Mendoza Tecnológica.