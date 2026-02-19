Search
Prófugos Tunuyán
Los siguen buscando

Quiénes son los dos delincuentes que se fugaron de la alcaldía de Tunuyán y cuál es su prontuario

Dos internos con antecedentes por homicidio, robo agravado y hechos de violencia de género escaparon mientras aguardaban su traslado al penal de San Felipe.

La fuga ocurrida al mediodía en la Alcaldía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán tuvo como protagonistas a dos internos con frondosos antecedentes penales y causas de gravedad en trámite.

Ambos habían sido trasladados para asistir a audiencias judiciales y aguardaban su regreso al Complejo Penitenciario San Felipe cuando escaparon del lugar. Se trata de Enrique Acosta Vega, de 34 años, quien estaba procesado por homicidio simple en grado de tentativa. Su historial incluye además antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, amenazas simples, daños en concurso real, episodios de violencia de género, robo simple y otra causa por tentativa de homicidio.

El segundo evadido es Víctor Bravo Morón, acusado de robo agravado por el uso de arma. En su prontuario figuran también imputaciones por homicidio agravado con arma y hechos vinculados a violencia de género.

Tensión en Tunuyán: dos presos se escaparon de la alcaldía y un penitenciario murió en plena persecución

Tras advertirse la fuga, el jefe de la Alcaldía dio aviso inmediato y encabezó la persecución junto al personal de turno. Durante el operativo sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, donde falleció pese a las maniobras de reanimación.

Ambos internos permanecían detenidos a la espera de la resolución de sus respectivas causas. Luego de la evasión se activó un operativo cerrojo con múltiples móviles, patrullajes dinámicos y rastrillajes en distintos puntos estratégicos. La investigación continúa y se mantienen intensos despliegues para dar con su paradero.

Los siguen buscando

Quiénes son los dos delincuentes que se fugaron de la alcaldía de Tunuyán y cuál es su prontuario

Por: Ignacio Cuquejo

