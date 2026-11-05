Quiénes son los 15 mendocinos invitados al encuentro con el papa León XIV: políticos y empresarios

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una importante representación mendocina. El Gobierno nacional extendió invitaciones a varios mendocinos.

Entre los invitados se encuentra el gobernador Alfredo Cornejo, los 13 legisladores nacionales que representan a Mendoza y al empresario Daniel Vila, para participar del encuentro institucional que se realizará el próximo domingo 8 de noviembre en Buenos Aires.

La recepción está prevista para las 18.30 en el Palacio Libertad y será encabezada por el presidente Javier Milei. La convocatoria incluye a gobernadores, diputados, senadores, autoridades judiciales y referentes del sector empresarial, en un intento por reunir a distintos sectores políticos y económicos durante la visita del Pontífice.

Alfredo Cornejo y los 13 legisladores invitados

El gobernador Alfredo Cornejo fue uno de los primeros dirigentes mendocinos en confirmar su participación. Desde el Ejecutivo provincial ratificaron su asistencia a la ceremonia, que se desarrollará durante la primera jornada de actividades del Papa en el país.

En tanto, los diez diputados nacionales por Mendoza también recibieron invitaciones. La nómina está integrada por Luis Petri, Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez, Mercedes Llano y Julieta Metral Asensio, de La Libertad Avanza; Lisandro Nieri y Pamela Verasay, de la UCR; Emir Félix y Martín Aveiro, del peronismo; y Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas.

A ellos se suman los tres senadores nacionales por Mendoza: Rodolfo Suarez, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti.

Sin embargo, no todos los convocados participarán. Hasta el momento, los diputados Luis Petri y Martín Aveiro confirmaron su asistencia. Por su parte, Rodolfo Suarez anticipó que no concurrirá por compromisos previos, mientras que Fernández Sagasti tampoco estará presente debido a su licencia por maternidad. Mariana Juri evaluaba su participación por cuestiones logísticas.

Daniel Vila, entre los empresarios elegidos para recibir al Papa

La representación mendocina también tendrá presencia en el ámbito empresarial. Daniel Vila, referente del Grupo América, figura entre los empresarios invitados por la Casa Rosada para participar de la recepción oficial.

La nómina, elaborada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, incluye además a Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Eduardo Elsztain, Alberto Roemmers, Mario Montoto, Daniel Hadad y Francisco de Narváez.

En el caso de Vila, su nombre aparece entre los convocados, aunque todavía no trascendió una confirmación pública de su asistencia.

Cómo será el encuentro con León XIV

El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 16.30, y será recibido por Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Posteriormente, mantendrá una reunión en la Casa Rosada antes de trasladarse al Palacio Libertad.

La agenda continuará el lunes 9 con una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo; el martes 10 con actividades en Córdoba; y el miércoles 11 con una visita a la Basílica de Luján.

La recepción del domingo será uno de los principales acontecimientos institucionales de la visita y reunirá a representantes del oficialismo, la oposición y el empresariado argentino. Di