Quiénes son las ocho candidatas que van por la corona de la Vendimia de San Carlos

San Carlos ya presentó a las ocho candidatas que competirán por la corona de la Reina Departamental de la Vendimia. La convocatoria de este año se destaca por su cantidad de participantes: según informaron desde el departamento, hacía más de diez años que no se registraba una representación tan numerosa.

Así, las aspirantes representan a distintos distritos, comercios e instituciones de la comunidad sancarlina y participarán de la elección que se realizará en el Teatro Neyú Mapú.

Cabe resaltar que la celebración tendrá como espectáculo central “Legado de Luz y Vendimia“, en el que se elegirá a la sucesora de Virginia Milagros Gómez Coronel.

Quiénes son las candidatas a reina de la Vendimia de San Carlos

De acuerdo a lo informado por el municipio, las ocho representantes que buscarán la corona departamental son:

Abril Mulet , por Villa San Carlos.

, por Villa San Carlos. Agustina Aguirre , por Estética Luz y Glam.

, por Estética Luz y Glam. Mariana Méndez , por Pareditas.

, por Pareditas. Valentina Gianportone , por Villa Chacón.

, por Villa Chacón. Pía Valenzuela , por la Escuela de Danzas Siente el Ritmo.

, por la Escuela de Danzas Siente el Ritmo. Milagros Álvarez , por Mega Feria de San Carlos.

, por Mega Feria de San Carlos. Sofía Gómez Correa , por Eugenio Bustos.

, por Eugenio Bustos. Irupé González Videla, por la Escuela de Danzas Árabes EDA.

Cuándo es la Vendimia de San Carlos

La fiesta departamental se realizará el jueves 6 de noviembre en el Teatro Neyú Mapú, bajo el nombre “Legado de Luz y Vendimia”.

Cabe resaltar que la vendimia de San Carlos será la fiesta que dé inicio al calendario vendimial de Medoza.