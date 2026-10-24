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Reina de la Vendimia San Carlos
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Quiénes son las ocho candidatas que van por la corona de la Vendimia de San Carlos

Ocho representantes competirán por la corona departamental en el Teatro Neyú Mapú. La celebración, titulada "Legado de Luz y Vendimia"

San Carlos ya presentó a las ocho candidatas que competirán por la corona de la Reina Departamental de la Vendimia. La convocatoria de este año se destaca por su cantidad de participantes: según informaron desde el departamento, hacía más de diez años que no se registraba una representación tan numerosa.

Así, las aspirantes representan a distintos distritos, comercios e instituciones de la comunidad sancarlina y participarán de la elección que se realizará en el Teatro Neyú Mapú.

Cabe resaltar que la celebración tendrá como espectáculo central “Legado de Luz y Vendimia“, en el que se elegirá a la sucesora de Virginia Milagros Gómez Coronel.

Quiénes son las candidatas a reina de la Vendimia de San Carlos

De acuerdo a lo informado por el municipio, las ocho representantes que buscarán la corona departamental son:

  • Abril Mulet, por Villa San Carlos.
  • Agustina Aguirre, por Estética Luz y Glam.
  • Mariana Méndez, por Pareditas.
  • Valentina Gianportone, por Villa Chacón.
  • Pía Valenzuela, por la Escuela de Danzas Siente el Ritmo.
  • Milagros Álvarez, por Mega Feria de San Carlos.
  • Sofía Gómez Correa, por Eugenio Bustos.
  • Irupé González Videla, por la Escuela de Danzas Árabes EDA.

Cuándo es la Vendimia de San Carlos

La fiesta departamental se realizará el jueves 6 de noviembre en el Teatro Neyú Mapú, bajo el nombre “Legado de Luz y Vendimia”.

Cabe resaltar que la vendimia de San Carlos será la fiesta que dé inicio al calendario vendimial de Medoza.

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