Quiénes son las ocho candidatas que van por la corona de la Vendimia de San Carlos

San Carlos ya presentó a las ocho candidatas que competirán por la corona de la Reina Departamental de la Vendimia. La convocatoria de este año se destaca por su cantidad de participantes: según informaron desde el departamento, hacía más de diez años que no se registraba una representación tan numerosa.
Así, las aspirantes representan a distintos distritos, comercios e instituciones de la comunidad sancarlina y participarán de la elección que se realizará en el Teatro Neyú Mapú.
Cabe resaltar que la celebración tendrá como espectáculo central “Legado de Luz y Vendimia“, en el que se elegirá a la sucesora de Virginia Milagros Gómez Coronel.
Quiénes son las candidatas a reina de la Vendimia de San Carlos
De acuerdo a lo informado por el municipio, las ocho representantes que buscarán la corona departamental son:
- Abril Mulet, por Villa San Carlos.
- Agustina Aguirre, por Estética Luz y Glam.
- Mariana Méndez, por Pareditas.
- Valentina Gianportone, por Villa Chacón.
- Pía Valenzuela, por la Escuela de Danzas Siente el Ritmo.
- Milagros Álvarez, por Mega Feria de San Carlos.
- Sofía Gómez Correa, por Eugenio Bustos.
- Irupé González Videla, por la Escuela de Danzas Árabes EDA.
Cuándo es la Vendimia de San Carlos
La fiesta departamental se realizará el jueves 6 de noviembre en el Teatro Neyú Mapú, bajo el nombre “Legado de Luz y Vendimia”.
Cabe resaltar que la vendimia de San Carlos será la fiesta que dé inicio al calendario vendimial de Medoza.