Quiénes se van y quiénes se quedan en el Concejo Deliberante de Tupungato

Este domingo 26 de octubre se van a vivir unas nuevas elecciones legislativas en el territorio mendocino, donde muchas comunas elegirán, entre otras cosas, a los miembros de su Honorable Concejo Deliberante para el período 2026- 2030.

Entre esas localidades se encuentra el departamento de Tupungato, donde el Concejo está compuesto por diez integrantes elegidos democráticamente; quienes se dedican a producir y hacer promulgar leyes que ayuden a los vecinos o a la gobernabilidad del intendente de turno.

El Concejo tupungatino mantiene mayoria simple con el oficialismo, puesto que la mitad de los edilés son de Cambia Mendoza, 2 del Partido Justicialista, 1 de La Unión Mendocina, 1 de Bloque Nuevo y 1 del Partido Federal.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas del riñón de Gustavo Aguilera:

Marcela Granizo – es candidata para renovar-.

– es candidata para renovar-. José Luis Giuliani .

. Antonio Balderrama.

El peronismo pone en juego la banca de Marcelo Sánchez y el Partido Federal perderá en el concejo el voto de Facundo Arce.

Los cinco concejales que permanecerán en sus bancas, hasta 2027 son:

Ruth Lucero (Partido Justicialista)

(Partido Justicialista) Daniel Pantaleo (Cambia Mendoza)

(Cambia Mendoza) Mónica Benitez (La Unión Mendocina)

(La Unión Mendocina) Natalia Tejera (Cambia Mendoza)

(Cambia Mendoza) Jorge Llul (Bloque Nuevo).

De este modo, el dibujo desde el próximo año señala que Cambia Mendoza tendrá dos concejales, a los que se le sumarán los que logren ingresar por la alianza con La Libertad Avanza, el Partido Justicialista, podría formar un bloque con dos integrantes y la duda está en quién ocupará el lugar que deja Arce, que no es candidato y el partido al que representó no está en competencia.

Así es la boleta de Tupungato