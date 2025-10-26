Quiénes se van y quiénes se quedan en el Concejo Deliberante de Tupungato

Este domingo 26 de octubre se van a vivir unas nuevas elecciones legislativas en el territorio mendocino, donde muchas comunas elegirán, entre otras cosas, a los miembros de su Honorable Concejo Deliberante para el período 2026- 2030.
Entre esas localidades se encuentra el departamento de Tupungato, donde el Concejo está compuesto por diez integrantes elegidos democráticamente; quienes se dedican a producir y hacer promulgar leyes que ayuden a los vecinos o a la gobernabilidad del intendente de turno.
El Concejo tupungatino mantiene mayoria simple con el oficialismo, puesto que la mitad de los edilés son de Cambia Mendoza, 2 del Partido Justicialista, 1 de La Unión Mendocina, 1 de Bloque Nuevo y 1 del Partido Federal.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas del riñón de Gustavo Aguilera:
- Marcela Granizo – es candidata para renovar-.
- José Luis Giuliani.
- Antonio Balderrama.
El peronismo pone en juego la banca de Marcelo Sánchez y el Partido Federal perderá en el concejo el voto de Facundo Arce.
Los cinco concejales que permanecerán en sus bancas, hasta 2027 son:
- Ruth Lucero (Partido Justicialista)
- Daniel Pantaleo (Cambia Mendoza)
- Mónica Benitez (La Unión Mendocina)
- Natalia Tejera (Cambia Mendoza)
- Jorge Llul (Bloque Nuevo).
De este modo, el dibujo desde el próximo año señala que Cambia Mendoza tendrá dos concejales, a los que se le sumarán los que logren ingresar por la alianza con La Libertad Avanza, el Partido Justicialista, podría formar un bloque con dos integrantes y la duda está en quién ocupará el lugar que deja Arce, que no es candidato y el partido al que representó no está en competencia.
Así es la boleta de Tupungato