Quiénes se van y quiénes se quedan en el Concejo Deliberante de Tunuyán

A pocos días de las elecciones generales, Tunuyán se prepara para renovar la mitad de su Concejo Deliberante, en un contexto donde la atención ciudadana crece ante los nombres y fuerzas políticas que competirán por un espacio en el recinto.

El cuerpo deliberativo del departamento está integrado por diez concejales, y según lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079 y la Constitución de Mendoza, solo cinco bancas se renuevan cada dos años, mientras las otras cinco se mantienen hasta el siguiente período electoral, en 2027.

Actualmente, el Concejo Deliberante de Tunuyán está compuesto por seis representantes del Partido Justicialista (PJ) y cuatro de Cambia Mendoza (CM). En esta elección, se pondrán en juego cinco bancas, tres pertenecientes al PJ y dos a Cambia Mendoza.

Los concejales que terminan su mandato en diciembre son:

Pablo Puebla Mayol (PJ)

María Noel Urbina (PJ)

Anabella Perelló Hinojosa (PJ)

Cecilia Dinasso (Cambia Mendoza)

Arturo Pechemiel (Cambia Mendoza)

Por su parte, quienes continuarán hasta 2027 son:

Gastón Martín (Cambia Mendoza)

Verónica Atencio (Cambia Mendoza)

Daniel Rueda (PJ)

Paulina Cramero (PJ)

Luján Álvarez (PJ)

De este modo, el próximo 26 de octubre no solo se definirá la composición del Concejo, sino también el equilibrio de fuerzas políticas que marcará el rumbo del departamento durante los próximos dos años.

Además de elegir concejales, los vecinos de Tunuyán votarán cuatro senadores y cinco diputados provinciales, ya que el departamento forma parte del Tercer Distrito Electoral, junto a San Carlos, Tupungato, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

En la boleta provincial, las listas locales para el Concejo Deliberante estarán encabezadas por:

Fuerza Justicialista Mendoza: Rodrigo López, Soledad Calatayud, Luis Hernán Moyano, Tamara Yasmín Fara y María Victoria Videla.

Rodrigo López, Soledad Calatayud, Luis Hernán Moyano, Tamara Yasmín Fara y María Victoria Videla. Frente Verde: Carla Corvalán, Pedro Villarroel, “Pepe” Ortíz, Lourdes Robles y Luli Marchant.

Carla Corvalán, Pedro Villarroel, “Pepe” Ortíz, Lourdes Robles y Luli Marchant. Protectora Fuerza Política: Juan Pablo Domizi, Claribel Poli, Carlos Julio González, Claudia Leguiza y Bartolomé Mestre.

Juan Pablo Domizi, Claribel Poli, Carlos Julio González, Claudia Leguiza y Bartolomé Mestre. Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U): Vanesa Guajardo, Arnaldo Sánchez, Hernán Ovidio Giménez, María Noelia y Joaquín Peralta.

Vanesa Guajardo, Arnaldo Sánchez, Hernán Ovidio Giménez, María Noelia y Joaquín Peralta. Frente Libertario Demócrata: Gladys Ester Rivas, Claudio Pizarro, Agustina Delgado, Emiliano Rivas y Florencia Palleres.

Gladys Ester Rivas, Claudio Pizarro, Agustina Delgado, Emiliano Rivas y Florencia Palleres. Provincias Unidas – Defendamos Mendoza: Pedro Manzano, Stella Maris Navas, Juan Manuel Caram, Nadya Borcia y Rodolfo Bernardo Araya.

Pedro Manzano, Stella Maris Navas, Juan Manuel Caram, Nadya Borcia y Rodolfo Bernardo Araya. La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Diego Olaiz, Teresa Endrizzi, “Marita” Bustamante, Diego Corvalán y “Nano” Troncoso.

Diego Olaiz, Teresa Endrizzi, “Marita” Bustamante, Diego Corvalán y “Nano” Troncoso. Partido de los Jubilados: “Nacho” Correa Scapin, Romina Saracco, María León, Marcelo Anzorena y Olga Dalfaro.

Con un escenario competitivo y varias fuerzas en disputa, Tunuyán vivirá una elección clave para definir la nueva conformación del Concejo Deliberante.