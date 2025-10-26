Quiénes se van y quiénes se quedan en el Concejo Deliberante de San Carlos

Este domingo 26 de octubre se van a vivir unas nuevas elecciones legislativas en el territorio argentino, donde muchas comunas elegirán, entre otras cosas, a los miembros de su Honorable Concejo Deliberante para el período que irá desde el 2026 hasta 2030.

Entre esas localidades se encuentra el departamento de San Carlos, donde el Concejo está compuesto por diez ciudadanos elegidos democráticamente; quienes se dedican a producir leyes municipales que ayuden a los vecinos o a la gobernabilidad del intendente.

De esas diez bancas los sancarlinos renovarán cinco. Cambiando la mitad de los legisladores, quienes llegaron a cubrir esos puestos en las elecciones legislativas del año 2021; de los cuales algunos buscarán quedarse otros cuatro años más en el escaño. Estos son los nombres de quiénes se despiden:

Ariel Méndez – Oficialismo

Agustina Testa – Oficialismo

Cecilia Coronel – Nuevos Rumbos

Leonor Bianchetti – Partido Verde

Verónica Diez – Unidad Ciudadana

De estos, dos de ellos buscarán mantenerse un período más como concejales por San Carlos. Se trata de Agustina Testa, quien fue candidata por Cambia Mendoza y ahora se alineó con el oficialismo, y Verónica Diez, quien llegó de la mano del peronismo pero se abrió para ir representando a Frente Protectora.

Con estas salidas, el Concejo tendría cinco nombres asegurados para los siguientes dos años. Y es que, los demás concejales ingresaron en el año 2023 junto a la elección del intendente, por lo que se irán en el 2027 cuando San Carlos renueve a su mandatario. Así quedaría formado.

Ariel Granados – Independiente

Juan Gallerani – Cambia Mendoza

Diego García – Nuevos Rumbos

Daniela Sancho – Oficialismo

Janet Salinas – Oficialismo

Esta es la Boleta Única Papel que utilizará San Carlos