El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones PASO en la provincia de Mendoza. En vista de este importante evento democrático, el Gobierno provincial ha recordado que existen grupos exentos de la obligación de votar.

Entre los ciudadanos exceptuados de esta obligación se encuentran los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años, así como los mayores de 70 años. También se incluyen los jueces y sus auxiliares que deban prestar servicios durante el día de la elección.

Aquellas personas que se encuentren a más de 500 km del lugar de votación y puedan justificar su alejamiento por motivos razonables también estarán exentas de la obligación de sufragar. Asimismo, se considerará a los enfermos o aquellos imposibilitados por fuerza mayor, siempre y cuando cuenten con suficiente comprobación de su condición.

Los empleados de organismos o empresas de servicios públicos afectados por razones laborales durante el día de los comicios también están exceptuados de votar. En estos casos, el empleador o su representante legal deberá comunicar al Ministerio del Interior la lista correspondiente con una antelación mínima de diez días, emitiendo la certificación correspondiente por separado.

Por otro lado, los ciudadanos residentes en el extranjero tampoco tienen la obligación de votar en estas elecciones primarias.

Es importante destacar que aquellos ciudadanos que no emitan su voto y no paguen la multa correspondiente, la cual oscila entre $50 y $500, sufrirán consecuencias. Serán inhabilitados por un período de tres años para ejercer cargos públicos y no podrán realizar ningún trámite ante el Estado a nivel nacional, provincial y municipal durante un año.

Además, se recuerda que aquellos trabajadores cuyas ocupaciones les impidan asistir al acto electoral tienen derecho a obtener una licencia especial por parte de sus empleadores. Esta licencia les permitirá acudir a votar y, en caso necesario, desempeñar funciones en el comicio, sin que ello implique una deducción salarial ni una carga horaria adicional.

Con estas excepciones y las consecuencias establecidas por no votar, se espera que las elecciones PASO de Mendoza transcurran de manera ordenada y participativa.