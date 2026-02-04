Quiénes deben renovar sí o sí el nuevo DNI

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció que desde este 1° de febrero comenzó a implementarse un nuevo formato para el DNI y el pasaporte argentino, con cambios orientados a reforzar la seguridad y modernizar los documentos.

Las modificaciones se alinean con los estándares internacionales y establecen quiénes deberán renovar su documento y quiénes podrán seguir usando el actual sin realizar ningún trámite.

Quiénes deberán actualizar el DNI

Según informó el Renaper, la actualización apunta a mejorar la seguridad y adecuar los documentos a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Quienes ya cuenten con un DNI vigente no deberán renovarlo ni reemplazarlo, salvo que se encuentre vencido.

Las personas mayores de 14 años que hayan emitido su DNI en 2011 deberán renovarlo, ya que esos ejemplares tienen una validez de 15 años desde la fecha de emisión.