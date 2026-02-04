Search
Instagram Facebook Twitter
multimedianormala8d6d9262fb3c6a4bm9ybwfslndlyna
No les queda otra

Quiénes deben renovar sí o sí el nuevo DNI

El Renaper implementó un nuevo formato de DNI y pasaporte para los argentinos. Quiénes deben actualizarlo y hasta cuándo tienen plazo.

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció que desde este 1° de febrero comenzó a implementarse un nuevo formato para el DNI y el pasaporte argentino, con cambios orientados a reforzar la seguridad y modernizar los documentos.

Las modificaciones se alinean con los estándares internacionales y establecen quiénes deberán renovar su documento y quiénes podrán seguir usando el actual sin realizar ningún trámite.

Quiénes deberán actualizar el DNI

Según informó el Renaper, la actualización apunta a mejorar la seguridad y adecuar los documentos a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

  • Quienes ya cuenten con un DNI vigente no deberán renovarlo ni reemplazarlo, salvo que se encuentre vencido.
  • Las personas mayores de 14 años que hayan emitido su DNI en 2011 deberán renovarlo, ya que esos ejemplares tienen una validez de 15 años desde la fecha de emisión.
  • En el caso de los menores, la actualización del DNI es obligatoria entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14. La fecha de vencimiento puede verificarse fácilmente en el frente del documento.

ETIQUETAS:

DNIArgentinarenaper

+ Noticias

Sueñan alto

Newell’s sueña con Messi: el plan para que llegue al club en 2027

Por: Agustin Zamora

No les queda otra

Quiénes deben renovar sí o sí el nuevo DNI

Por: Agustin Zamora

PAREDITAS

Murió un turista brasileño de 55 años tras un volcar violentamente en San Carlos

Por: Redacción NDI

Gualtallary

La candidata de Tupungato que quiere visibilizar el trabajo que hay detrás de la Vendimia: conocé a Micaela

Por: Génesis Sandoval

Morro eterno

A cinco años de su muerte, Nacional de Uruguay recordó al Morro García

Por: Agustin Zamora

deporte

La Vuelta Ciclista de Mendoza iniciará en pocos días y Tupungato será protagonista de la Etapa 1

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter