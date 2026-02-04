Quiénes deben renovar sí o sí el nuevo DNI

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció que desde este 1° de febrero comenzó a implementarse un nuevo formato para el DNI y el pasaporte argentino, con cambios orientados a reforzar la seguridad y modernizar los documentos.
Las modificaciones se alinean con los estándares internacionales y establecen quiénes deberán renovar su documento y quiénes podrán seguir usando el actual sin realizar ningún trámite.
Quiénes deberán actualizar el DNI
Según informó el Renaper, la actualización apunta a mejorar la seguridad y adecuar los documentos a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
- Quienes ya cuenten con un DNI vigente no deberán renovarlo ni reemplazarlo, salvo que se encuentre vencido.
- Las personas mayores de 14 años que hayan emitido su DNI en 2011 deberán renovarlo, ya que esos ejemplares tienen una validez de 15 años desde la fecha de emisión.
- En el caso de los menores, la actualización del DNI es obligatoria entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14. La fecha de vencimiento puede verificarse fácilmente en el frente del documento.