Quiénes cobrarán el “ítem elecciones” por trabajar el próximo domingo

El Gobierno dispuso una medida extraordinaria para asegurar la logística de los comicios del próximo domingo 26 de octubre. Mediante un decreto oficial -publicado este lunes en el Boletín Oficial-, se resolvió la utilización obligatoria de la flota vehicular oficial del Estado Provincial para garantizar el traslado y la organización del proceso electoral en todo el territorio.

La normativa establece la afectación obligatoria de los vehículos de la Administración Pública y de la Dirección General de Escuelas (DGE) cuyo nivel jerárquico sea hasta el de Subsecretario. Estos rodados, junto a sus respectivos choferes, deberán ponerse a disposición del Departamento Automotores del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial (MGIDT).

Además de la movilización de los vehículos, el decreto asegura la provisión de combustible y lubricantes necesarios para la jornada. Se hizo también una invitación formal a las entidades descentralizadas y autárquicas a colaborar y sumar sus recursos a esta iniciativa.

Junto con la flota, la resolución autoriza la afectación del personal necesario de las distintas áreas de la Administración Pública Provincial para llevar a cabo las tareas inherentes al proceso eleccionario.

Como retribución por el esfuerzo y la jornada de trabajo, se creó un “Ítem Elecciones” especial para el personal convocado. El valor de este ítem se fijó en $ 80.000 por día y tendrá carácter no bonificable y no remunerativo.

Para recibir este monto, el personal debe cumplir con el débito laboral, lo cual se acreditará mediante la firma de una planilla de asistencia. Esta planilla deberá ser suscripta por el Coordinador General de Movilidad (en el caso específico de los choferes) o por el superior del área para el resto de los agentes afectados.