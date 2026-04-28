Quiénes asumen en la Legislatura de Mendoza y cómo queda el poder desde mayo

La Legislatura de Mendoza iniciará un nuevo período con la asunción de senadores y diputados que redefinirán el equilibrio de fuerzas. El oficialismo (con la UCR y sus aliados dentro de Cambia Mendoza) continuará como primera minoría, mientras que sectores como La Libertad Avanza optaron por consolidar bloques propios (lo que suma fragmentación al recinto).

En paralelo, el peronismo llegará dividido en dos espacios: el Partido Justicialista (alineado con intendentes) y Fuerza Patria (referenciado en el kirchnerismo), una ruptura que impactará en la dinámica legislativa (y en la capacidad de negociación interna). A estos se suman otras expresiones como el Partido Verde y sectores provenientes de La Unión Mendocina.

En el Senado, Martín Kerchner fue confirmado como presidente provisional y la Cámara alta quedará conformada por nueve bloques (un número que refleja la dispersión política actual). En Diputados, Andrés Lombardi continuará al frente del cuerpo, donde habrá once bloques (con representación diversa y alianzas aún en construcción).

Entre los temas centrales que se discutirán este año aparece la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo (que busca establecer la autonomía municipal en los 18 departamentos), una iniciativa que ya cuenta con media sanción y que podría redefinir el funcionamiento institucional de las comunas (limitando la creación de impuestos y ordenando competencias locales).

Además, se anticipan debates sensibles como posibles cambios en el sistema electoral (incluyendo el futuro de las PASO), el avance de la denominada “Ley Hojarasca” (que propone eliminar normas obsoletas) y el desarrollo de la actividad minera (con nuevos proyectos en evaluación técnica). El nuevo mapa legislativo no solo redefine bancas, sino también el rumbo de decisiones estratégicas para Mendoza en los próximos años.