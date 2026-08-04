Quiénes aparecen en la lista de posibles candidatos a vice de Javier Milei

El presidente Javier Milei sorprendió al confirmar que ya tiene decidido quién será su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de 2027, aunque optó por mantener el nombre bajo reserva. La definición abrió una nueva etapa de especulaciones dentro de La Libertad Avanza, en medio del distanciamiento político con la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Durante una entrevista, el mandatario afirmó que el candidato está definido, pero sostuvo que todavía no es momento de hacerlo público. La decisión alimentó las versiones sobre quién podría ocupar el segundo lugar en la fórmula oficialista para intentar la reelección.

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Los nombres que aparecen en la carrera

Aunque desde la Casa Rosada no hubo confirmaciones, entre los dirigentes que más suenan para integrar la fórmula presidencial aparecen figuras de peso dentro del oficialismo y aliados políticos.

Uno de los nombres que más fuerza cobró es el de Patricia Bullrich, quien mantiene un rol central dentro del espacio libertario y es considerada una de las dirigentes con mayor afinidad política con Milei. También trascendieron otros dirigentes cercanos al Gobierno, aunque por el momento no existen definiciones oficiales.

La senadora es una de las figuras con mayor volumen político del espacio y obtuvo un resultado electoral en 2025 demoledor: obtuvo el 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires cuando se postuló para su actual cargo.

Otro nombre que podría figurar en el radar libertario, con lealtad incuestionable y que podría acompañar a Milei en la reelección, es el del titular de la Cámara baja Martín Menem. Se consolidó como una pieza clave en el armado territorial de LLA en el interior del país, desde su rol como presidente de Diputados y goza de la plena confianza de la conducción partidaria encarnada por Karina Milei, presidenta del partido y secretaria general de la presidencia.

Precisamente, la hermana del jefe de Estado entraría dentro de las probabilidades para integrar la formula libertaria. Pero en Casa Rosada saben que no es su principal objetivo ser candidata el año que viene y está cómoda en su actual rol, como funcionaria y garante del orden de la fuerza violeta a nivel nacional.

Por último, aparecen otras dos alternativas dentro del Gabinete que demostraron en estos dos años de la era Milei compromiso con el proyecto político libertario. Una es el del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El ministro coordinador siempre creyó en el economista al mando del Poder Ejecutivo y en poco tiempo se convirtió en un hombre de confianza para los Milei. Tal es así que saltó de diputado de la Nación por el PRO a ministro del Interior y de ahí a su actual rol en el elenco de gobierno.

Otra es la del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. No solo mantiene una excelente relación con el Presidente: también demostró a los ojos del economista gestión y proyectos de todo tipo y color para desregular la economía. Un curriculum que suma acciones para reemplazar a Villarruel.

El objetivo de La Libertad Avanza rumbo a 2027

En el oficialismo sostienen que la prioridad sigue siendo la gestión, aunque admiten que el armado electoral ya comenzó a tomar forma. El desafío será consolidar una fórmula con plena sintonía política para evitar conflictos internos como los que marcaron la relación entre Milei y Villarruel durante el actual mandato.

Mientras el Presidente mantiene el hermetismo sobre su elección, la incógnita continuará alimentando el debate político hasta que decida revelar el nombre de quien buscará acompañarlo en la carrera por un nuevo mandato presidencial.