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Copa Libertadores

Quién será el árbitro en el debut de la Lepra en octavos de final de Libertadores

La Conmebol definió los jueces para los duelos de ida de los octavos de final del máximo certamen continental.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebolconfirmó los equipos arbitrales para los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputarán la próxima semana, por lo cual Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Estudiantes ya conocen los jueces de sus partidos. 

La Lepra mendocina vuelve al Maracaná tras su épica victoria en la fase de grupos y se enfrentará nuevamente a Fluminense, encuentro que tendrá una terna íntegramente chilena con Cristian Garay como árbitro principal. 

El encuentro programado para el martes a las 19 h. tendrá como asistentes a José Retamal y Miguel Rocha, con Diego Flores como cuarto árbitro. En el VAR dirán presente Fernando Vejar y Nicolás Millas.

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