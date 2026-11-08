Quién es Sofía Abril Gómez Correa, la nueva reina de la Vendimia de San Carlos

Sofía Abril Gómez Correa, representante de Eugenio Bustos, fue elegida como la nueva reina de la Vendimia de San Carlos. La joven obtuvo 45 votos durante la elección realizada el sábado, luego del espectáculo central de la fiesta departamental, que debió postergarse un día por las contingencias climáticas. La virreina electa es Valentina Gianportone Ferreira, representante de Villa Chacón, quien reunió 26 sufragios.

La coronación se realizó en el anfiteatro Neyú Mapú, después de la presentación de “Legado de Luz y Vendimia“, la propuesta artística que rindió homenaje a la identidad y las raíces del departamento sancarlino.

Cabe resaltar que la elección tuvo un significado especial para Eugenio Bustos: el distrito llevaba diez años sin obtener la corona departamental. En ese sentido, tras la coronación, la flamante reina expresó que “poder llevar esa corona a nuestro querido distrito es un orgullo inmenso y una alegría que me acompañará toda la vida“. Además, dijo que “seguramente lo más hermoso de este momento es sentir el cariño, el apoyo y la ilusión de toda nuestra gente“.

Quién es Sofía Abril Gómez Correa

Sofía tiene 18 años, representó a Eugenio Bustos y cursa el primer año de la carrera de Escribanía. Antes de aceptar la posibilidad de convertirse en reina departamental, contó que tuvo muchas dudas, aunque finalmente decidió participar porque, según expresó, ser reina es “el sueño de todas las sancarlinas“. En ese aspecto, había definido como “un orgullo” la posibilidad de representar a su distrito.

Sofía le devolvió la corona a Eugenio Bustos luego de 10 años.

Uno de los ejes de su propuesta está relacionado con el fortalecimiento de las instituciones civiles de Eugenio Bustos. En ese sentido, su proyecto busca acompañar a la Unión Vecinal y a distintas entidades de la comunidad mediante la incorporación de equipamiento tecnológico, especialmente sistemas integrales de audio y sonido.

La iniciativa apunta a que esas instituciones cuenten con herramientas para organizar reuniones vecinales, talleres culturales, eventos benéficos y actividades recreativas. De esa manera, busca contribuir al trabajo cotidiano de las organizaciones que desarrollan actividades en el distrito.

En entrevistas previas a la coronación, Sofía también se había referido refirió a las dificultades que pueden atravesar las jóvenes que participan de la elección y pidió respeto hacia quienes representan a sus comunidades. “Es el miedo no solo mío, sino de las chicas: el ‘qué dirán’ y los comentarios… quieras o no, nos terminan afectando“, señaló en una entrevista en el stream 360grad2. En ese sentido, había pedido que las cuiden y respeten, al recordar que las candidatas representan a toda una comunidad.