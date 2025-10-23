Search
Nuevo canciller

Quién es Pablo Quirno, el funcionario que reemplazará a Gerardo Werthein

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, asumirá como canciller tras la renuncia de Gerardo Werthein, según confirmó la Oficina del Presidente.

El Gobierno confirmó oficialmente que el actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al presidente Javier Milei. La salida del empresario y diplomático se hará efectiva el próximo lunes 27 de octubre, luego de los comicios legislativos.

Según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado, Milei agradeció a Werthein “por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia con los Estados Unidos”.

En el mismo texto, el Ejecutivo confirmó que Pablo Quirno, considerado un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, y cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, asumirá la conducción del Palacio San Martín.

“El nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”, destacó el comunicado oficial.

La administración de Milei subrayó además que esta designación “profundiza el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía”, consolidando una visión pro-mercado para la segunda etapa del gobierno. En ese marco, Quirno pondrá el foco en abrir nuevos acuerdos comerciales, fortalecer las relaciones internacionales y consolidar la reinserción de la Argentina en Occidente.

Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller

Pablo Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y cuenta con una extensa trayectoria en el sector financiero internacional. Fue director para América Latina de JP Morgan en Nueva York y asesoró a gobiernos y empresas en Estados Unidos, Europa y Asia en procesos de fusiones, privatizaciones y reestructuraciones corporativas.

Con su llegada a la Cancillería, el Gobierno busca reforzar una estrategia exterior alineada con los principios de libre mercado y defensa de los valores occidentales, pilares del discurso de Javier Milei desde el inicio de su gestión.

