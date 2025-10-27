Quién es María Julieta Metral Asensio la “desconocida” candidata de LLA que irá al Congreso

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas de medio término, y la espectativa estaba puesta en cómo se reconfiguraría el escenario político. Y, en Mendoza, una de las grandes sorpresas en la jornada la dio María Julieta Metral Asensio, quien alcanzó el volumen de votos necesarios para llegar al Congreso de la Nación como cuarta en la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, la cual encabezó Luis Petri. Pero, ¿quién es la flamante diputada nacional?

María Julieta Metral Asensio, de 36 años y oriunda de San Rafael -uno de los bastiones peronistas dentro de la provincia-, es abogada con una maestría en Derecho y Economía, y -actualmente- se desempeña en el Poder Judicial de Mendoza como auxiliar, según su perfil en LinkedIn.

A diferencia de otros candidatos, la sanrafaelina es de perfil bajo. Cuando se dieron a conocer las listas definitivas de los distintos partidos políticos, su presencia como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza fue la gran sorpresa. Cabe destacar que Metral Asensio forma parte del círculo del diputado nacional -y presidente de LLA Mendoza- Facundo Correa Llano.

María Julieta Metral Asensio junto a Facundo Correa Llano.

Una curiosidad que involucra a la flamante diputada nacional es un expediente judicial de hace 10 años, cuando demandó a la Municipalidad de San Rafael -por entonces comandada por Emir Félix- luego de lastimarse una pierna en una vereda -aparentemente- en construcción.

Con una victoria aplastante del oficialismo en los comicios legislativos de medio término, la sanrafaelina María Julieta Metral Asensio rubrica un ascenso meteórico en la política al llegar a la Cámara de Diputados de la Nación en representación de Mendoza.