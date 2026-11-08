Quién es la nueva Flor Provincial de la Tradición y quiénes son las dos paisanas provinciales

Mendoza ya tiene a sus nuevas flores provinciales de la Tradición. La elección se llevó a cabo en San Carlos, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición. Para elegir a las flamantes representantes se llevó a cabo una evaluación que contempló pruebas de danza, cuestionarios y conocimientos sobre las costumbres y la cultura gaucha.

La selección estuvo a cargo de la Federación Gaucha de Mendoza, que estableció el puntaje de cada participante a partir de las distintas instancias de evaluación. De esa manera, se definieron los tres títulos que reconocen a quienes tendrán la tarea de representar y difundir las tradiciones mendocinas durante su mandato.

Cabe recordar que el departamento de San Carlos es identificado como Capital de la Tradición, por lo que cada año alberga la Fiesta Provincial de la Tradición.

Quiénes son las nuevas flores provinciales de la Tradición

Con 315 puntos, Milagros Barros, representante de Guaymallén, fue elegida Flor Provincial de la Tradición. El segundo lugar correspondió a Guadalupe Olmedo, de San Martín, quien obtuvo 306 puntos y fue distinguida como Primera Paisana Provincial.

Por su parte, Morena Gallama, representante de Junín, consiguió 301 puntos y se quedó con el título de Segunda Paisana Provincial.

De este modo, las tres jóvenes tendrán la responsabilidad de promover las costumbres, la historia y el patrimonio cultural de Mendoza durante el período de sus respectivas representaciones.