Quién es la nueva directora de Derechos Humanos en Mendoza y por qué su designación generó expectativa

El Gobierno de Mendoza avanzará con la designación de una nueva directora de Derechos Humanos, poniendo fin a varios meses de vacancia en un área clave dentro del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

La definición se conoce a pocos días del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), lo que le agrega relevancia política e institucional a la medida. Desde la salida de Alejandro Verón, las funciones del área habían quedado bajo la órbita del jefe de Gabinete, Santiago Suárez (quien asumió el control transitorio del sector).

La elegida para ocupar el cargo es Natalia Ibis Alonso, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Rafael, con trayectoria militante dentro del partido. Su perfil político está vinculado a Ernesto Sanz (exlegislador nacional y referente del radicalismo), lo que marca su pertenencia dentro de una línea interna con peso histórico.

Además, su llegada al cargo se da con el respaldo de Francisco Mondotte (dirigente sanrafaelino con influencia en el sur provincial y reciente paso por el Gobierno), lo que refuerza el armado político detrás de la designación.

El principal desafío de la nueva conducción será retomar el funcionamiento pleno del área tras meses sin titular y garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en Mendoza, en un escenario donde la agenda vuelve a cobrar protagonismo.