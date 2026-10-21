Quién es la mujer que representará a San Carlos en el concurso provincial de “La Receta de la Abuela”

El pasado 30 de septiembre, el Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Carlos realizó la competencia departamental “La Receta del Abuelo y la Abuela”, donde personas mayores de distintos puntos del departamento compartieron sus preparaciones, historias y saberes culinarios.

En esta oportunidad, Norma Ramírez resultó ganadora y tendrá la responsabilidad de representar a San Carlos en el concurso provincial “La Receta de la Abuela”, que se desarrollará en el Estadio Vicente Polimeni, en el departamento de Las Heras. La participante presentará su plato de carne a la masa con pan casero, una receta que forma parte de la identidad gastronómica y las tradiciones familiares.

La Municipalidad de San Carlos dispondrá de tres movilidades con distintos puntos de salida en el departamento. La convocatoria está destinada a personas mayores de 60 años que quieran acompañar a la representante local.

Los horarios y puntos de salida serán los siguientes:

Movilidad 1: 10:00 hs, plaza de Pareditas; 10:15 hs, plaza de Chilecito.

Movilidad 2: 10:00 hs, Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos; 10:15 hs, Centro Recreativo “María Luisa Idelfonsi de Vila”, Villa Cabecera.

Movilidad 3: 10:00 hs, Centro Cívico de La Consulta; 10:15 hs, capilla de La Cañada.

Las personas interesadas podrán inscribirse en los centros y asociaciones de jubilados distritales, en el Centro Recreativo “María Luisa Idelfonsi de Vila” o en el Centro de Día “Vivir Mejor”. También podrán solicitar información al teléfono 2622-220634.