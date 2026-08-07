Quién es J.R., el hombre acusado de agredir a un estudiante del colegio Normal de Tunuyán

Un episodio de violencia ocurrido frente a la Escuela Normal de Tunuyán terminó en la Justicia y generó preocupación entre integrantes de la comunidad educativa. El hecho tuvo lugar durante la jornada del martes y tomó estado público después de que las imágenes de la agresión comenzaran a circular por redes sociales.

La secuencia muestra a un hombre increpando a un adolescente en las inmediaciones del establecimiento. La situación derivó posteriormente en una denuncia efectuada por la tía del menor y, de acuerdo con información oficial, el expediente quedó radicado en la Fiscalía del departamento, donde actualmente se encuentra bajo secreto de sumario.

La escuela, por su parte, y según informaron desde la Dirección General de Escuelas a este medio, intervino desde el momento en que tomó conocimiento del episodio. Se pusieron en marcha los mecanismos previstos para este tipo de situaciones, se convocó a los familiares de los estudiantes involucrados y se prevé continuar con el abordaje mediante el Servicio de Orientación Escolar (SOE).

Las versiones sobre el origen del conflicto

Luego de la difusión del video comenzaron a circular distintas versiones acerca de qué habría provocado el enfrentamiento. Una de las versiones aportadas por fuentes vinculadas al caso sostiene que el adolescente agredido habría tenido un comportamiento violento hacia otro alumno y que esa situación habría desencadenado la reacción del adulto identificado como J.R.

Otra de las versiones que circularon durante las horas posteriores al suceso indicaba que sería padre de un estudiante, aunque fue descartada ya que sería tío del otro alumno involucrado en el episodio de violencia.

Su vínculo con el ámbito público

La repercusión del caso también puso bajo la lupa los antecedentes laborales de J.R. Fuentes consultadas por Diario NDI indicaron que ocupó el cargo de secretario de bloque de Cambia Mendoza en el Concejo Deliberante de Tunuyán.

En ese contexto, también trascendió un episodio que habría ocurrido durante su paso por el cuerpo legislativo. Allí habría protagonizado una discusión con el asesor letrado del Concejo que habría terminado con amenazas de agresión física.

Actualmente, de acuerdo con una aclaración realizada desde el Área de Salud del Valle de Uco, J.R. no sería empleado de planta del Ministerio de Salud. Paulo González explicó que el hombre desarrolla tareas en el Hospital Scaravelli, aunque vinculado a un ente recaudador y fuera de la estructura de personal del sistema sanitario provincial.

Además, Trigo aclaró que desde la UCR no tomarán medidas contra J.R. ya que el episodio, en el que se vio envuelto este militante del partido boina blanca, se trata del “ámbito privado”.

Por ahora, la investigación judicial continúa abierta y se aguarda que las medidas dispuestas permitan establecer qué ocurrió exactamente frente a la escuela y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la agresión del adolescente.