Quién es Gino Catania, el mendocino que asistió al papa León XIV en la misa en Córdoba

Gino Catania tiene 26 años, nació en General Alvear y este martes vivió una experiencia única: fue uno de los seminaristas que asistieron al papa León XIV durante la misa que celebró en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

Si bien el joven, que pertenece a la Diócesis de San Rafael, es oriundo de Mendoza, actualmente transita el octavo y último año de formación sacerdotal en el Seminario Jesús Buen Pastor de Río Cuarto. En dicho establecimiento es en donde estudia desde hace cinco años.

Foto: Gentileza.

En paralelo a sus estudios, los fines de semana desarrolla tareas pastorales junto al padre Osvaldo Leone en la localidad cordobesa de Sampacho.

Cómo fue elegido el mendocino para asistir al Papa

La convocatoria buscaba que distintos seminarios del país tuvieran representantes en el servicio litúrgico de la misa papal. En el caso del seminario de Río Cuarto, cinco estudiantes reunían las condiciones necesarias para participar y la elección se resolvió mediante un sorteo.

“Entre los cinco más grandes se sorteó y, providencialmente, salí sorteado yo“, contó Catania a medios cordobebses. Los candidatos debían contar con los ministerios, los conocimientos y la responsabilidad necesarios para colaborar durante una celebración de esas características.

El resultado tomó por sorpresa al seminarista, que reconoció la emoción que le generó la noticia y la responsabilidad de participar de una ceremonia junto al pontífice. “Siento una emoción muy grande y también gran responsabilidad“, expresó. En ese sentido, hizo una particular comparación que sirve para graficar lo que significa esta experiencia: “es como si a un futbolista se le diera la oportunidad de jugar con Messi“.

Qué función cumplió durante la misa de León XIV

Catania fue uno de los monaguillos encargados de colaborar en el servicio del altar. Su tarea incluyó la procesión de entrada, el traslado de elementos litúrgicos -como la cruz, las velas y el turíbulo- y la preparación del altar para la celebración.

También tuvo a su cargo acercarle al papa los elementos necesarios durante la misa, una función que le permitió estar cerca de León XIV durante uno de los momentos centrales de su visita a Córdoba.

La experiencia llegó cuando el joven atraviesa la última etapa de su formación sacerdotal. Si se cumplen sus expectativas, el próximo año podría ser ordenado diácono. Mientras tanto, la participación en la misa papal quedó marcada como un momento especial en su vida.