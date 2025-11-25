Quién es el nuevo asesor de menores que aprobó el Senado

El Senado definió mediante votación secreta la designación de Osvaldo Sosa para ocupar la 12º Asesoría de Personas Menores de Edad y con Capacidad Restringida de la Primera Circunscripción Judicial.

Al comienzo de la sesión, el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure leyó la resolución del despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, e informó a los senadores que los postulantes no poseían impedimento alguno para ocupar dichos cargos.

Luego, el senador Walther Marcolini, quien preside la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, brindó los detalles sobre el proceso que llevó a que este postulante, reciba el aval de la Cámara de Senadores para ocupar este cargo. La postulación para la designación correspondiente, fue tratada y aprobada en el recinto por la Cámara de Senadores, mediante voto secreto.

La decisión del Senado ratifica la trayectoria de Sosa, cuyo pliego había cosechado 355 adhesiones y ninguna impugnación durante la Audiencia Pública ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

En su exposición ante los legisladores, Osvaldo Sosa había repasado los valores que guían su trabajo, recordando la influencia de sus padres, docentes en escuelas rurales, que le transmitieron el respeto y la empatía.

Sosa enfatizó que su misión principal es contribuir a “transformar el dolor en derechos” y se comprometió a ejercer un servicio de justicia sensible, eficiente y centrado en las personas. Tras desempeñarse desde 2017 como secretario de asesoría en Junín y Rivadavia, el nuevo cargo representa la cúspide de una carrera dedicada al fuero de Familia y la protección de los sectores vulnerables.