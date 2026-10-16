Quién es el mendocino que fue detenido en Las Heras y es señalado por el escabroso femicidio en San Luis

El hallazgo del cuerpo de Gabriela Centeno, de 42 años, conmocionó el martes a todo el país. La mujer llevaba más de un mes desaparecida y sus restos fueron encontrados enterrados en un descampado del barrio República, en la provincia de San Luis. Por el femicidio quedó sospechado el mendocino Agustín Raúl Bullones Soria, la pareja de la víctima, quien fue detenido este viernes en Las Heras.

El hombre, de 29 años, cayó durante un procedimiento preventivo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) en el barrio Santa Teresita. Tras su captura, quedó alojado en una dependencia policial mientras las autoridades de Mendoza y San Luis coordinan su traslado para ponerlo a disposición de la fiscal que investiga el crimen.

Cómo fue la detención de Agustín Raúl Bullones

El procedimiento ocurrió cerca de las 12.50, cuando los efectivos que patrullaban el barrio Santa Teresita advirtieron que un hombre se mostraba nervioso ante su presencia. Al acercarse para identificarlo, el sospechoso intentó escapar a pie.

La persecución terminó cuando uno de los policías logró alcanzarlo. Durante el forcejeo, ambos cayeron al suelo y el efectivo recibió una patada en la zona intercostal izquierda, que le provocó lesiones.

Otros uniformados acudieron en apoyo y consiguieron reducir al hombre, que fue trasladado a la Comisaría 36°. Allí confirmaron su identidad y establecieron que se trataba del individuo buscado por el femicidio ocurrido en la provincia vecina.

Posteriormente, quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte. Según la información disponible, las autoridades de ambas provincias coordinaban su traslado para que comparezca ante María Delia Bringas, fiscal de Género de San Luis a cargo de la investigación.

Quién es Agustín Raúl Bullones Soria

Bullones Soria es oriundo de Mendoza, al igual que Gabriela Centeno (42), con quien mantenía una relación de pareja desde hacía varios años. De acuerdo con la información del caso, el hombre registra antecedentes judiciales por distintas causas de robo investigadas entre 2018 y 2023, que incluyeron pasos por cárceles mendocinas.

Este año, la pareja se trasladó a San Luis. Según allegados a la víctima, el hombre la convenció de mudarse con la promesa de que en la provincia vecina podrían encontrar un futuro mejor. Así, ambos se instalaron en una vivienda precaria del barrio República.

Sin embargo, con el correr de las semanas, los vecinos dejaron de ver a Centeno y comenzaron a preocuparse por su ausencia.

Ante las consultas, Bullones Soria habría dicho que la mujer había viajado en un vehículo de la aplicación Uber para regresar a Mendoza y reunirse con su familia. Sin embargo, el martes pasado encontraron su cuerpo enterrado en bolsas y desmembrado en un terreno baldío de ese mismo barrio.

El cuerpo sin vida de Gabriela Centeno fue hallado en un descampado en San Luis. (Foto: Gentileza).

A partir del hallazgo, el hombre quedó bajo sospecha y comenzó a ser buscado por las autoridades. Su detención en Las Heras abrió ahora una nueva etapa en la investigación de una causa que se caratuló como femicidio.