Quién es el mendocino desaparecido en la dictadura que fue hallado en una fosa 5 décadas después

La agrupación H.I.J.O.S Córdoba confirmó que uno de los cuerpos identificados en una fosa del ex Centro Clandestino de Detención La Perla pertenece al mendocino Ramiro Bustillo Rubio, quien había sido secuestrado el 18 de octubre de 1977 durante la última dictadura militar.

Bustillo Rubio tenía 25 años cuando fue interceptado en la vía pública en Córdoba Capital, en el marco de un operativo represivo ordenado por el entonces comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez (uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en esa región). La investigación también reveló un dato que genera expectativa: existe la posibilidad de que haya otro mendocino desaparecido enterrado en la misma fosa.

El joven, oriundo de San Rafael, militaba en el Partido Comunista bajo el apodo “Antonio”. Al momento de su secuestro cursaba cuarto año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como dibujante técnico en la empresa FIAT.

En lo personal, estaba casado con Alicia Noemí De Leonardi. La pareja ya tenía un hijo y esperaba el nacimiento de su segunda hija, Elena, quien llegó al mundo después de la desaparición de Ramiro.

Según los registros del Archivo Provincial de la Memoria, Bustillo Rubio fue trasladado primero al centro clandestino conocido como Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba. Posteriormente fue llevado al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla (uno de los más grandes del país durante la dictadura).

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados años después en el juicio de la megacausa “La Perla – La Ribera – D2”, que investigó delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.

El mensaje de su familia

Tras conocerse la identificación, familiares y allegados compartieron un mensaje cargado de emoción en diálogo con el medio cordobés La Tinta.

“El único relato es la verdad. Y la verdad es que te llevaron lejos, tan lejos que pasaron años, tan lejos que duele la alegría de encontrarte”, expresaron.

Y agregaron: “Encontrarte fue recuperar identidad. Ahora podemos pensarte y sentir que ya no estás solo”.

Qué fue el centro clandestino La Perla

La Perla funcionó entre 1976 y 1978 como uno de los principales centros clandestinos de detención del país, bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército comandado por Menéndez (considerado el represor con más condenas del último gobierno militar).

Se estima que unas 2.500 personas pasaron por ese lugar en condiciones de cautiverio clandestino. Los detenidos eran alojados inicialmente en cinco habitaciones conocidas por los represores como “las oficinas” (donde les quitaban su identidad y les asignaban números).

Según explicó Emiliano Fessia (ex director del espacio de memoria), los prisioneros permanecían allí hasta que llegaba la orden de “traslado”, un eufemismo utilizado por los militares para referirse a fusilamientos o desapariciones.

En 2016, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba dictó sentencia en la megacausa La Perla–La Ribera: 38 represores fueron condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 711 víctimas.

Sobre el funcionamiento del centro clandestino también declaró la sobreviviente Teresa Meschiatti, quien aseguró que por ese lugar pasaron militantes de distintas organizaciones políticas, obreros, sindicalistas e incluso personas sin militancia.

Según su testimonio, los detenidos eran clasificados por los represores en tres categorías (blancos, grises y negros) en función de si consideraban que podían ser “recuperados” o no (una lógica represiva que formaba parte del aparato de deshumanización del terrorismo de Estado).