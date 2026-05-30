Quién es el exfuncionario mendocino de Alberto Fernández y Javier Milei que fue detenido con drogas y dólares

Un mendocino, que supo ser funcionario durante las presidencias de Alberto Fernández y de Javier Milei, fue detenido el pasado miércoles tras una serie de allanamientos enmarcados en una causa federal que investigaba el robo de equipamiento tecnológico perteneciente al Estado. En las intervenciones se encontró dinero en efectivo y distinto tipo de estupefacientes.

El mendocino implicado es Facundo Leal, ex titular de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández y ex presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsana) durante la gestión de Javier Milei.

El procedimiento se realizó en un departamento del barrio porteño de Palermo, donde los investigadores encontraron cerca de US$650.000, alrededor de $2.000.000, divisas de distintos países. También hallaron drogas sintéticas, ketamina y cocaína. Además, en una propiedad vinculada al exfuncionario en Mendoza se habrían secuestrado otros US$1.700.000.

Durante el operativo en el domicilio que Leal tiene en Palermo también fueron secuestrados celulares, notebooks, un iPad, pendrives, documentación, una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis. Las sustancias halladas incluyen casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA y una cantidad no precisada de cocaína.

El origen de los allanamientos

La causa, que se tramita en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli y con intervención del fiscal Fernando Domínguez, no comenzó por narcotráfico ni lavado de dinero, sino por la sustracción de equipos tecnológicos de alto valor pertenecientes a ARSAT.

Con el avance de la investigación y el análisis de teléfonos y dispositivos secuestrados, la Justicia incorporó nuevas líneas vinculadas a posibles irregularidades en contratos dentro de la empresa estatal. Eso derivó en entre 12 y 15 allanamientos simultáneos realizados esta semana.

Los investigadores también pusieron la lupa sobre la gran cantidad de divisas encontradas: además de dólares y pesos argentinos, había euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos y colombianos, e incluso chelines tanzanos. La Justicia busca determinar el origen y destino del dinero secuestrado.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que lo encontrado en el departamento de Palermo no tendría, al menos de manera directa, relación evidente con el robo de equipos que dio origen a la causa.

Quién es Facundo Leal

Leal construyó una extensa trayectoria dentro del Estado nacional y mantuvo presencia en distintas administraciones. Sus primeros pasos políticos estuvieron ligados al exgobernador mendocino Rodolfo “Rolo” Gabrielli, de quien fue secretario y hombre de confianza.

A partir de ese vínculo llegó a distintos organismos nacionales vinculados al área de infraestructura y transporte. También ocupó funciones en la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y posteriormente ganó peso dentro de ARSAT, la empresa estatal encargada de infraestructura de telecomunicaciones y servicios satelitales.

Incluso, durante el gobierno de Alberto Fernández presidió ARSAT, entre 2022 y junio de 2025. Luego fue designado por la gestión de Javier Milei al frente del ORSNA, el organismo encargado de regular y supervisar el sistema aeroportuario nacional.

En el ámbito del transporte, distintas fuentes lo señalaban como una figura de influencia dentro del esquema que encabezaba el entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini, también mendocino. Ambos dejaron sus cargos en enero de este año.

Al momento de su detención, Leal seguía figurando como empleado de planta permanente de ARSAT.